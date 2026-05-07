«Реал» применит санкции к Вальверде и Тчуамени после потасовки

Руководство «Реала» приступило к внутреннему расследованию инцидента, произошедшего между полузащитниками Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени.
Сообщается, что конфликт между игроками начался в ходе тренировочного процесса и перерос в потасовку в раздевалке команды.
По данным источника, в результате инцидента Вальверде получил порезы, вызванные падением на мебель в центре помещения, и был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.
Руководство клуба уже провело экстренное совещание и инициировало внутреннее разбирательство. Сообщается, что к обоим футболистам будут применены максимально жесткие дисциплинарные санкции.
Смотрел матч Арсенаоа и Атлетико. Игрок Арсенала садится на поле. К нему выбегает доктор, что-то говорит, смотрит. Время тянется. Случается замена, игрок встает и уходит с поля. Даже не хромая. Дело не в Арсенале, так все футболисты делают. И это прям бесит. Одни неженки и симулянты кругом в футболе.
Потрясающий по своей силе и правдивости рассказ о сложности человеческих отношений, и о жестокости профессионального спорта, выжимающего человека до предела и потом отбрасывающего его, как ненужную и надоевшую игрушку.
Судя по инциденту в Реале, с тех пор в профессиональном спорте мало что изменилось.