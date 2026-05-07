«Реал» применит санкции к Вальверде и Тчуамени после потасовки

сегодня, 17:17

Руководство «Реала» приступило к внутреннему расследованию инцидента, произошедшего между полузащитниками и .

Сообщается, что конфликт между игроками начался в ходе тренировочного процесса и перерос в потасовку в раздевалке команды.

По данным источника, в результате инцидента Вальверде получил порезы, вызванные падением на мебель в центре помещения, и был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.

Руководство клуба уже провело экстренное совещание и инициировало внутреннее разбирательство. Сообщается, что к обоим футболистам будут применены максимально жесткие дисциплинарные санкции.