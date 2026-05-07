Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Испания. Примера 2025/2026

«Реал» применит санкции к Вальверде и Тчуамени после потасовки

сегодня, 17:17

Руководство «Реала» приступило к внутреннему расследованию инцидента, произошедшего между полузащитниками Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени.

Сообщается, что конфликт между игроками начался в ходе тренировочного процесса и перерос в потасовку в раздевалке команды.

По данным источника, в результате инцидента Вальверде получил порезы, вызванные падением на мебель в центре помещения, и был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.

Руководство клуба уже провело экстренное совещание и инициировало внутреннее разбирательство. Сообщается, что к обоим футболистам будут применены максимально жесткие дисциплинарные санкции.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиТчуамени и Вальверде подрались на тренировке, уругваец попал в больницу
Сегодня, 16:15
Шесть игроков «Реала» прекратили общение с Альваро Арбелоа
Вчера, 22:25
Полузащитники «Реала» Тчуамени и Вальверде устроили потасовку на тренировке
Вчера, 20:47
Сын Робиньо сообщил, что Неймар извинился перед ним и конфликт улажен
Вчера, 13:45
СлухиФлорентино Перес разозлился на Мбаппе
05 мая
Окружение Мбаппе сделало заявление по ситуации с игроком
05 мая
Сортировать
Все комментарии
particular
particular
сегодня в 19:52
Похоже, Федя, в ходе потасовки, летал как шарик от мебели до стенок...
xg7pf44g6bf6
xg7pf44g6bf6
сегодня в 19:31
Две обезьянки посорились.
Nenash
Nenash
сегодня в 19:26
🤭..
lazzioll
lazzioll ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 18:26
тоже заметил это в матче. в Серии А такое сплошь и рядом, не скажу за другие лиги но подозреваю что вечно валяющаяся Испания и Португалия еще хуже. ну плохо тебе действительно стало, ступи ты шаг за линию и сиди, нет 72 демонстративно сядет на линии аута и сидит семь минут, потом встал и побежал, а добавят потом не 7 минут а полторы, а то и вовсе нет. а твоя команда 2-1 проиграла. за 7 минут можно три забить. это надо менять, нужно чистое время в футболе кто бы что не говорил
Мегалодон
Мегалодон ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 17:55, ред.
Сколько раз писали в прессе эту тему, чем больше денег у клуба - тем больше ожидания от игры и тем больше давление на игроков, тренеров и персонал. Да, плохая игра бывает, усталость, что угодно. Когда в истории до последних лет, увольняли тренеров за недостижение чемпионства? Деньги заменяют спортивную конкуренцию. Это не спорт, и проявления - не спортивные. "Я заплатил - значит либо вы выиграете, либо вы неудачники и будете стоять на коленях". Логика ПОТРЕБИТЕЛЯ, который хочет результат за деньги. Купить результат. Спорта такого не бывает. Это не спорт. Мотивация играть - не спортивная. Мотивация выиграть - не спортивная. И проиграть. Это мотивация ВЕЩИ, котррую купил хозяин клуба, чтобы выиграть. Вешь должна выграть. Предмет. Товар. Не выиграл, не соответствует товарным ожиданиям как вещь - давай, до свиданья.
AlanW 1
AlanW 1
сегодня в 17:54
Сначала просто потасовка,через пару дней уже драка - интересно через сколько дней до поножовщины дойдет?
Да и ещё одно от кого Реал избавится? Или от обоих сразу?
112910415
112910415
сегодня в 17:53
срочно понять и обязательно простить ! )
cska1948
cska1948
сегодня в 17:29, ред.
В середине 60-х прошлого века, на экраны вышел фильм "Такова спортивная жизнь"

Потрясающий по своей силе и правдивости рассказ о сложности человеческих отношений, и о жестокости профессионального спорта, выжимающего человека до предела и потом отбрасывающего его, как ненужную и надоевшую игрушку.

Судя по инциденту в Реале, с тех пор в профессиональном спорте мало что изменилось.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 17:26
Интересно, когда футболисты меж собой дерутся, они тоже симулируют? Или там уже все по настоящему бывает?

Смотрел матч Арсенаоа и Атлетико. Игрок Арсенала садится на поле. К нему выбегает доктор, что-то говорит, смотрит. Время тянется. Случается замена, игрок встает и уходит с поля. Даже не хромая. Дело не в Арсенале, так все футболисты делают. И это прям бесит. Одни неженки и симулянты кругом в футболе.
bvawvm8eeh5a
bvawvm8eeh5a
сегодня в 17:18
Перес побьёт обоих
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 