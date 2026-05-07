Экс-директору «Торпедо» Скородумову грозит до семи лет лишения свободы

1778168512

сегодня, 18:41

Следственный департамент МВД России завершил предварительное расследование уголовного дела против бывшего гендиректора московского «Торпедо» Валерия Скородумова.

По сообщению официального представителя ведомства Ирины Волк, материалы дела переданы в Симоновский районный суд Москвы.

По версии следствия, Скородумов, действуя в составе организованной группы вместе с владельцем клуба и коллегами, пытался обеспечить команде выход в РПЛ через подкуп арбитров. Всего под подозрением оказались результаты 20 матчей Первой лиги сезона 2024–2025.

Установлено, что взятки получили 13 футбольных судей. Суммы варьировались от 500 тысяч до 3 млн рублей за победу «Торпедо». Отдельно оплачивались «услуги» в ходе игры: от 250 до 500 тысяч рублей за назначенный пенальти или удаление игрока соперника. Максимальное наказание по данной статье составляет семь лет лишения свободы.