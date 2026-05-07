Экс-директору «Торпедо» Скородумову грозит до семи лет лишения свободы

сегодня, 18:41

Следственный департамент МВД России завершил предварительное расследование уголовного дела против бывшего гендиректора московского «Торпедо» Валерия Скородумова.

По сообщению официального представителя ведомства Ирины Волк, материалы дела переданы в Симоновский районный суд Москвы.

По версии следствия, Скородумов, действуя в составе организованной группы вместе с владельцем клуба и коллегами, пытался обеспечить команде выход в РПЛ через подкуп арбитров. Всего под подозрением оказались результаты 20 матчей Первой лиги сезона 2024–2025.

Установлено, что взятки получили 13 футбольных судей. Суммы варьировались от 500 тысяч до 3 млн рублей за победу «Торпедо». Отдельно оплачивались «услуги» в ходе игры: от 250 до 500 тысяч рублей за назначенный пенальти или удаление игрока соперника. Максимальное наказание по данной статье составляет семь лет лишения свободы.

Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 19:50
А теперь представьте, Маэстро, сколько заработал вчера, подонок в Мюнхене...
particular
сегодня в 19:47
Возможно, теперь у Скородумова будет больше времени на неспешные размышления...
dqm382pkeb47
сегодня в 19:29
По Стани́славскому: не верю.
p788jsknak4p
сегодня в 19:06
О как... посадить с конфискацией... для острастки... чтобы другим неповадно было бы....
lazzioll
сегодня в 18:47
название статьи бы написали, мне интересно как это в законодательстве уголовном прописано. я бы в других странах глянул как у них с такими статьями. что это - мошенничество или превышение полномочий лиц там? просто интересно
Futurista
сегодня в 18:47, ред.
Интересно сколько стоит отмена красной карточки по ходу матча)...
