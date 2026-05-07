Вальверде наложили швы после драки с Тчуамени в раздевалке «Реала»

На тренировочной базе «Реала» произошла потасовка между Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени.
По данным источника, конфликт назревал еще со вчерашнего дня. Напряжение достигло пика в раздевалке, когда уругваец отказался пожать руку французу.
В конце тренировки словесная перепалка переросла в драку. В ходе столкновения Вальверде получил глубокую рану лица. По одной из версий, игрок ударился о стол.
В сопровождении главного тренера Альваро Арбелоа уругваец был доставлен в больницу, где ему наложили швы.
Сейчас полузащитник находится дома, а руководство клуба провело экстренное совещание по поводу случившегося.