Испания. Примера 2025/2026

Вальверде наложили швы после драки с Тчуамени в раздевалке «Реала»

сегодня, 18:49

На тренировочной базе «Реала» произошла потасовка между Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени.

По данным источника, конфликт назревал еще со вчерашнего дня. Напряжение достигло пика в раздевалке, когда уругваец отказался пожать руку французу.

В конце тренировки словесная перепалка переросла в драку. В ходе столкновения Вальверде получил глубокую рану лица. По одной из версий, игрок ударился о стол.

В сопровождении главного тренера Альваро Арбелоа уругваец был доставлен в больницу, где ему наложили швы.

Сейчас полузащитник находится дома, а руководство клуба провело экстренное совещание по поводу случившегося.

Мегалодон
сегодня в 19:59
ФК "Рогатые олени"
Groboyd
сегодня в 19:53
Слабо обоих выкинуть из клуба, как Марсель сделал в прошлом году?
particular
particular ответ uaf376bx8nse (раскрыть)
сегодня в 19:44, ред.
Возможно, будет выпущена стирическая стенгазета, а родителям отправят письма с жалобами на недостаток воспитания :)
Nenash
сегодня в 19:28
Пожать руку??. 🤔.. Да уж, какой теперь коридор Барсе.. 🤣
uaf376bx8nse
сегодня в 19:03
Интересно будет прочитать какие выводы сделает руководство....
lazzioll
сегодня в 19:02
ну в Марселе пару лет назад пошли нахер оба - и Рабьо и Роу за драку в раздевалке. в итоге оба встретились в Италии - Милан с Болоньей)) тут выгонять основополагающего уругвайца ради негра бестолкового очень сомнительно. лучше вообще никого не выгонять но если станет вопрос то поедет Чунгачангемени домой. как ни странно во Францию))
