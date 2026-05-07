Главный тренер «Брайтона» Хюрцелер продлил контракт с клубом до 2029 года

Пресс-служба «Брайтона» сообщила о подписании нового контракта с Фабианом Хюрцелером.
Трудовое соглашение с 33-летним специалистом рассчитано на три года и будет действовать до июня 2029 года. Ранее действующий контракт тренера был рассчитан до лета 2027 года.
Решение о досрочном продлении сотрудничества принято на фоне сообщений в СМИ о предметном интересе к Хюрцелеру со стороны ряда клубов немецкой Бундеслиги.
Хюрцелер возглавил «Брайтон» в июне 2024 года, став самым молодым наставником в истории АПЛ.