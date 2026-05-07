Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Главный тренер «Брайтона» Хюрцелер продлил контракт с клубом до 2029 года

сегодня, 19:46

Пресс-служба «Брайтона» сообщила о подписании нового контракта с Фабианом Хюрцелером.

Трудовое соглашение с 33-летним специалистом рассчитано на три года и будет действовать до июня 2029 года. Ранее действующий контракт тренера был рассчитан до лета 2027 года.

Решение о досрочном продлении сотрудничества принято на фоне сообщений в СМИ о предметном интересе к Хюрцелеру со стороны ряда клубов немецкой Бундеслиги.

Хюрцелер возглавил «Брайтон» в июне 2024 года, став самым молодым наставником в истории АПЛ.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Реал» сэкономит 25 млн евро на Алабе
Сегодня, 13:08
«Арсенал» планирует предложить Артете контракт сроком на 20 лет
Сегодня, 00:32
Лаймер может покинуть «Баварию» бесплатно в 2027 году
Сегодня, 00:15
СлухиНойер принял решение остаться в «Баварии»
Вчера, 21:38
Сутормин покинет «Крылья Советов» летом
Вчера, 19:22
Слухи«Зенит» принял решение о будущем Ерохина
Вчера, 18:18
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 