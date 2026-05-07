Стали известны возможные санкции «Реала» против Вальверде и Тчуамени

сегодня, 20:18

Руководство «Реала» приступило к рассмотрению конфликта, произошедшего между и на командной тренировке.

Поводом для разбирательства послужила драка, в результате которого уругвайскому полузащитнику потребовалась медицинская помощь. Сообщается, что клуб провел экстренное совещание и намерен применить к футболистам максимально строгие меры наказания, предусмотренные внутренним уставом.

По информации источника, текущий регламент клуба позволяет классифицировать подобные действия как тяжкие или очень тяжкие проступки. В зависимости от итоговой квалификации, игрокам грозит отстранение от участия в матчах и лишение заработной платы на срок от трех до двадцати игр.

В наиболее критическом случае правила предусматривают дисциплинарное увольнение через одностороннее расторжение контракта без выплаты компенсаций. Кроме того, за непрофессиональное поведение клуб оставляет за собой право выставить футболистов на трансфер.