«Арсенал» получит рекордные 143 млн евро в этом сезоне Лиги чемпионов

сегодня, 20:39

«Арсенал», вышедший в финал Лиги чемпионов, обеспечил себе рекордные выплаты от УЕФА. На данный момент «канониры» заработали 143,2 млн евро. Их соперник по финалу, ПСЖ, получит 139,4 млн евро, несмотря на 11-е место на общем этапе.

Высокие финансовые показатели «Арсенала» обусловлены спортивными результатами в рамках обновленного формата турнира.

Команда завершила общий этап на первой строчке, одержав восемь побед в восьми матчах. Согласно регламенту УЕФА, за каждую победу клубу начисляется порядка 2 млн евро, за ничью — 700 тысяч евро.

Дополнительные выплаты формируются исходя из итоговой позиции в таблице общего этапа и бонусов за выход в каждую последующую стадию плей-офф.

A.S.A
сегодня в 21:57
Это очень хорошие деньги для клуба и отличная подпитка для отчетности ФФП! Арсенал сейчас очень привлекательный клуб для инвесторов и подптсаний спонсорских контрактов! Летом клуб может потратить рекордные деньги на укрепление состава, читал что якобы даже одобрят покупку Альвареса, если игрок даст добро на переход и готовы легко заплатить за него 120 млн€. Если Артета возьмет хотя бы один трофей, то семья Кронке готовы продолжать поддерживать тренера!
Гость
