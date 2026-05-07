«Арсенал» получит рекордные 143 млн евро в этом сезоне Лиги чемпионов

«Арсенал», вышедший в финал Лиги чемпионов, обеспечил себе рекордные выплаты от УЕФА . На данный момент «канониры» заработали 143,2 млн евро. Их соперник по финалу, ПСЖ , получит 139,4 млн евро, несмотря на 11-е место на общем этапе.

Высокие финансовые показатели «Арсенала» обусловлены спортивными результатами в рамках обновленного формата турнира.

Команда завершила общий этап на первой строчке, одержав восемь побед в восьми матчах. Согласно регламенту УЕФА , за каждую победу клубу начисляется порядка 2 млн евро, за ничью — 700 тысяч евро.

Дополнительные выплаты формируются исходя из итоговой позиции в таблице общего этапа и бонусов за выход в каждую последующую стадию плей-офф.