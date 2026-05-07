Моуриньо готов вернуться в «Реал» на фоне внутреннего кризиса в клубе

1778181176

сегодня, 22:12

По информации инсайдера Фабрицио Романо бывший наставник «Реала» , ныне возглавляющий «Бенфику», выразил готовность снова занять пост главного тренера «сливочных».

Руководство мадридцев видит в португальском специалисте фигуру, способную стабилизировать микроклимат внутри коллектива. Сообщается, что внутри организации растет запрос на усиление дисциплины и восстановление единства команды.

Ранее сообщалось о драке между полузащитниками Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени на тренировке команды.