Испания. Примера 2025/2026

Моуриньо готов вернуться в «Реал» на фоне внутреннего кризиса в клубе

сегодня, 22:12

По информации инсайдера Фабрицио Романо бывший наставник «Реала» Жозе Моуриньо, ныне возглавляющий «Бенфику», выразил готовность снова занять пост главного тренера «сливочных».

Руководство мадридцев видит в португальском специалисте фигуру, способную стабилизировать микроклимат внутри коллектива. Сообщается, что внутри организации растет запрос на усиление дисциплины и восстановление единства команды.

Ранее сообщалось о драке между полузащитниками Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени на тренировке команды.

Nenash
сегодня в 23:14
Клоунада добавится не только на поле и в раздевалке, но и на бровке.. Перес идёт ва-банк.. 😄
Karkaz
сегодня в 22:38
Однозначно будет весело)
Lewa2708
сегодня в 22:27
Для Моуриньо это шанс вернуться в большой клуб, но для большинства остальных это головная боль
apb492bf3uzf
сегодня в 22:21
По моему глупость делает Реал....
Артур Шатапов
сегодня в 22:19
При моуре в раздевалке по моему атмосфера не лучше была))) А за Касильяса отдельное спасибо, если он придёт в клуб можно опять сезон скипать) уже два скипнули. С-стабильность
