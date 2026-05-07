«Краснодар» по пенальти обыграл «Динамо» и вышел в Суперфинал Кубка России

сегодня, 22:46
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар0 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоЗакончился после серии пенальти

«Краснодар» победил «Динамо» в серии пенальти в финале Пути РПЛ Кубка России и вышел в Суперфинал турнира (0:0, 6:5 по пенальти).

Основное время встречи завершилось безголевой ничьей, а поскольку первая игра команд также не выявила победителя (0:0), исход противостояния решился только в серии 11-метровых, где «быки» оказались сильнее — 6:5. У хозяев свою попытку не реализовал Дуглас Аугусто, а у «Динамо» — Константин Тюкавин и Хуан Касерес.

В Суперфинале Кубка России «Краснодар» сыграет против «Спартака». Матч состоится 24 мая.

Capral
Capral ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
сегодня в 23:25
Спасибо, Дружище, спасибо!!!!!!!)))))))
derrik2000
derrik2000 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 23:24
А если Краснодар станет чемпионом???
Тогда у кубанцев будет эмоциональный подъём... )
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ ZenCh1 (раскрыть)
сегодня в 23:24
Признание вины ,это не слабость,а сильная сторона.Слова " хамить" ," облажался" оставь себе.Додавить хочешь?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 23:24
Не факт, что Зенит в Ростове не залетит. Последние туры сложные для прогноза. Я ничего не имею против КБ, но вчерашняя победа мягко говоря так себе. Против наполовину поломанной команды во втором тайме банально отскочили.
Capral
Capral
сегодня в 23:22
Тебе, лично, я точно НИЧЕГО не проиграл и НИКОГДА не проигрывал!!!
Futurista
Futurista ответ blitz (раскрыть)
сегодня в 23:22, ред.
Тут кстати возможно наоборот...опустошенный морально Краснодар легче будет выносить)...
Futurista
Futurista ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 23:20
Партизаны тоже неплохо воевали и пускали поезда под откос...
blitz
blitz ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 23:20, ред.
Так если Краснодар упустит чемпионство, Спартаку точно тогда в Суперфинале не позавидуешь.
Real Oviedo
Real Oviedo
сегодня в 23:19
Динамо возьмет реванш у Краснодара в чемпионате. Зенит чемпион!
ZenCh1
ZenCh1
сегодня в 23:19
Capral, о, хамите, отлично, значит проиграли, облажались, так сказать, в очередной раз и расписались в этом
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 23:18
Здесь соглашусь, тк немного разбираюсь в психологии коллективной деятельности. А футбол - это коллективная деятельность. В состоянии аффекта ( психологического подъема, на грани срыва) человек и футболист способен на многое. Но у меяя ощущение, что такого не будет. Краснодар выиграет. Но поживем увидим.
Capral
Capral ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
сегодня в 23:17
Полностью согласен и беру на заметку!!!)))
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 23:17
Ну да, похоже))))))))))
ildar_3871
ildar_3871 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 23:17
А причем зенит и газпром ? Газпром строили наши деды ,народ так сказать , а за зенит болеет один человек и поэтому поднялся )
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 23:16
Финал покажет , кто Толя партизан а кто профессионал...ктому же думаю у быков и чемпионство пролетит мимо...динамо им не даст обыграть себя в воскресенье...
Capral
Capral ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
сегодня в 23:15
Не успели договориться- кто куда полетит...))))))))
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 23:15
Одним словом Краснодар с Победой!
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 23:14, ред.
Я же говорю,что кто то не расчитал силу удара и троекторию полета мяча.)))))
Capral
Capral
сегодня в 23:14
Морозов, который тренер, ты М.Твена и не читал никогда, так, когдато услышал цитатку и записал на всякий случай...
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 23:13
А когда зенит будет играть?
derrik2000
derrik2000 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 23:13
"КБ вчера отскочил по игре во втором тайме против поломанного ЦСКА "

А я вчера ОБ ЭТОМ и писал здесь, поэтому в данном вопросе у нас, думаю, разногласий нет. )

"позволяет назвать этот футбол не только партизанским, но и порой авантюрным"

Я проще скажу: во 2-м тайме "футбола от Спартака" и близко не было.
Где-то потерялся, видимо...
Но в Лужниках всё таки будет ФИНАЛ КУБКА РОССИИ, и по этому я всё таки осторожен в прогнозах на матч.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 23:12
Мой юный друг. Не надо путать кислое с колючим. Моя неприязнь к Зениту и Газпрому известна давно. Но я заправляюсь на Газпромнефти. Эта АЗС у меня рядом, удобный подъезд и хорошее дизтопливо. А ребячество Галицкий никогда не занимался.
Capral
Capral ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
сегодня в 23:12
Привет, Адам!!!
Всё было логично, более чем. Но видишь, вот так бывает. Казалось бы, ничего нет проще- сегодня отдать, а через пару дней получить... Но оказывается, есть еще спортивная Честь, и Краснодар это доказал!!!!!!!
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 23:11
А чё коментатор так орет , невозможно смотреть футбол )
Футбозритель
Футбозритель ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 23:10
😂 👍
NbKA555
NbKA555
сегодня в 23:10
Быков с выходом в финал!Ну а там,победит сильнейший!Всем добра!
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 23:09, ред.
Виктор, Краснодар сейчас «народная команда» (кавычки только из-за того, что это слова другого клуба). Они борются за честь города, за честь Сергея Николаевича. Для этой команды не может быть договорняка.
P.S.: болельщик Локомотива с Краснодара.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 23:09
То обстоятельство, что КБ вчера отскочил по игре во втором тайме против поломанного ЦСКА позволяет назвать этот футбол не только партизанским, но и порой авантюрным. Мы ведь футбол смотрим примерно столько сколько вы живете на этом свете. И смею предположить разбираемся в нем. При этом, что не фанатеем. Единственная слабость в которой признаюсь, это вековая неприязнь к Зениту по ряду веских причин. А все остальные команды смотрю спокойно, даже равнодушно, немного симпатизируя ЦСКА. Изложил все.
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 23:09
Не, ну это я не знаю, не автомобилист.)))
Futurista
Futurista ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 23:09
К 24 мая чемпионат уже закончится...там много факторов сейчас неизвестных повлияют на Спартак и Краснодар...больше на Краснодар)...
