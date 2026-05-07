«Краснодар» по пенальти обыграл «Динамо» и вышел в Суперфинал Кубка России

«Краснодар» победил «Динамо» в серии пенальти в финале Пути РПЛ Кубка России и вышел в Суперфинал турнира (0:0, 6:5 по пенальти).

Основное время встречи завершилось безголевой ничьей, а поскольку первая игра команд также не выявила победителя (0:0), исход противостояния решился только в серии 11-метровых, где «быки» оказались сильнее — 6:5. У хозяев свою попытку не реализовал Дуглас Аугусто, а у «Динамо» — Константин Тюкавин и Хуан Касерес.

В Суперфинале Кубка России «Краснодар» сыграет против «Спартака». Матч состоится 24 мая.