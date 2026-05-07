«Краснодар» по пенальти обыграл «Динамо» и вышел в Суперфинал Кубка России

«Краснодар» победил «Динамо» в серии пенальти в финале Пути РПЛ Кубка России и вышел в Суперфинал турнира (0:0, 6:5 по пенальти).
Основное время встречи завершилось безголевой ничьей, а поскольку первая игра команд также не выявила победителя (0:0), исход противостояния решился только в серии 11-метровых, где «быки» оказались сильнее — 6:5. У хозяев свою попытку не реализовал Дуглас Аугусто, а у «Динамо» — Константин Тюкавин и Хуан Касерес.
В Суперфинале Кубка России «Краснодар» сыграет против «Спартака». Матч состоится 24 мая.
Не.
Никакой не договорнячок: всё по-серьёзному.
Кто мне лично сегодня из команд больше понравился?
Сложно сказать.
С одной стороны, Краснодар, конечно, вёл игру и больше атаковал: "нос Скопинцева" уже здесь упомянули. )
Но БОЛЬШЕ МОМЕНТИЩ было всё таки у Динамо и если бы не БЛЕСТЯЩАЯ игра Агкацева, то как знать...
Когда к "точке" пошёл Тюкавин, то у меня сразу в голове - "НЕ ЗАБЬЁТ".
В какой-то степени по аналогии с 5-м пенальти, который пробил Дель Пьерро в финале с бразилами на ЧМ: ЛУЧШИЙ ИГРОК ИГРЫ часто становится антигероем в серии 11-метровых.
А так-то СМОТРЕЛОСЬ.
Обе команды молодцы.
Ждём Краснодар в Лужниках на финале Кубка России.