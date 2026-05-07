«Бавария» вступила в переговоры с «Ньюкаслом» по трансферу Гордона

сегодня, 22:58

«Бавария» провела предварительный раунд переговоров с «Ньюкаслом» относительно перехода полузащитника Энтони Гордона.

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, «Ньюкасл» установил запрашиваемую цену за 25-летнего игрока на уровне 90 млн евро.

Аналогичные финансовые условия были озвучены другим претендентам — «Барселоне», «Арсеналу» и «Ливерпулю».

На текущий момент «Бавария» не готова удовлетворить запросы англичан, в связи с чем «Ньюкасл» продолжает поиск покупателей среди других заинтересованных сторон.

