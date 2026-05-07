«Реал» сообщил о травме Федерико Вальверде

вчера, 23:27

Пресс-служба «Реала» выступила с официальным заявлением по поводу состояния здоровья полузащитника . У игрока диагностирована черепно-мозговая травма.

Ранее сообщалось, что повреждение было получено в ходе конфликта с партнером по команде в раздевалке клуба.

На данный момент футболист уже выписан и находится дома в стабильном состоянии. Срок восстановления составит от 10 до 14 дней.