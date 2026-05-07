«Реал» сообщил о травме Федерико Вальверде

вчера, 23:27

Пресс-служба «Реала» выступила с официальным заявлением по поводу состояния здоровья полузащитника Федерико Вальверде. У игрока диагностирована черепно-мозговая травма.

Ранее сообщалось, что повреждение было получено в ходе конфликта с партнером по команде Орельеном Тчуамени в раздевалке клуба.

На данный момент футболист уже выписан и находится дома в стабильном состоянии. Срок восстановления составит от 10 до 14 дней.

Bombon
сегодня в 00:47, ред.
Если слухи правдивы, то Вальверде отхватил по делу. Какой из него капитан.
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 00:18
По законам Африки, новым капитаном теперь должен быть Тчуамени. Пока его кто-нибудь другой со временем не побьёт
Тот самый чувак
сегодня в 00:03
Срок восстановления составит от 10 до 14 дней, но в Эль Классико сыграет.
IKER-RAUL
вчера в 23:38
здоровья Феде!
Nenash
вчера в 23:36
Осталось узнать от МАДРИД TV, что же так рассмешило Мбапу, когда он уезжал в это время с базы.. 🤔😄
Мегалодон
вчера в 23:29
14 дней это легкое сотрясение мозга, дома можно упав такое же заработать.
Интересно зачем разводить столько шума?
Может легче будут переноситься репрессии Моуриньо.
Real Oviedo
вчера в 23:29
Нормально так они там мутузят друг друга. Упрощают задачу Барселоне.
