«Фрайбург» в большинстве переиграл «Брагу» и сыграет в финале Лиги Европы

вчера, 23:56

«Фрайбург» выиграл у «Браги» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы (3:1).

На 6-й минуте красную карточку получил хавбек португальской команды Марио Доржелес. На 19-й минуте первый гол в игре забил защитник «Фрайбурга» Лукас Кюблер. На 41-й минуте полузащитник Йохан Манзамби удвоил преимущество команды. На 72-й минуте Кюблер довел счет до разгромного, оформив дубль. Пау Виктор на 79-й отыграл один из мячей.

По сумме двух игр «Фрайбург» победил со счётом 4:3 и вышел в финал турнира, где сыграет с «Астон Виллой». Финальный поединок состоится 20 мая в турецком Стамбуле на стадионе «Бешикташ».