«Фрайбург» в большинстве переиграл «Брагу» и сыграет в финале Лиги Европы

вчера, 23:56
ФрайбургЛоготип футбольный клуб Фрайбург3 : 1Логотип футбольный клуб БрагаБрагаМатч завершен

«Фрайбург» выиграл у «Браги» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы (3:1).

На 6-й минуте красную карточку получил хавбек португальской команды Марио Доржелес. На 19-й минуте первый гол в игре забил защитник «Фрайбурга» Лукас Кюблер. На 41-й минуте полузащитник Йохан Манзамби удвоил преимущество команды. На 72-й минуте Кюблер довел счет до разгромного, оформив дубль. Пау Виктор на 79-й отыграл один из мячей.

По сумме двух игр «Фрайбург» победил со счётом 4:3 и вышел в финал турнира, где сыграет с «Астон Виллой». Финальный поединок состоится 20 мая в турецком Стамбуле на стадионе «Бешикташ».

Источник: soccer.ru Фото: Сайт УЕФА
Real Oviedo
сегодня в 00:49
Судья сломал игру. Красная притянута за уши. В неравных составах у Браги выстоять шансов уже не было. Но впрочем в финале немцам все равно ловить нечего. Это турнир Эмери!
faneng
faneng ответ lazzioll
сегодня в 00:46
Красная была надуманная. Игровой момент.
lazzioll
сегодня в 00:01
кто видел за что была красная у португалов?? болел за Брагу, что за бедолаги, итальяшка наш Масса судил поэтому сомневаюсь что там красная по делу. поэтому кто смотрел скажите или по делу)
Гость
