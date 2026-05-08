Гусев об игре с «Краснодаром»: «Показали, что могут переигрывать чемпионов»
Главный тренер московского «Динамо» прокомментировал исход ответного матча финала Пути РПЛ Кубка России против «Краснодара» (0:0, 5:6 по пенальти).
За прошедший матч ребятам огромное спасибо. Показали, что могут переигрывать чемпионов. Итог не мне подводить, для этого есть руководители. Мое дело — готовить команду к следующей игре.
