Мурад Мусаев прокомментировал выход «Краснодара» в Суперфинал Кубка

Главный тренер «Краснодара» прокомментировал выход своей команды в Суперфинал Кубка России. После победы над московским «Динамо» (0:0, 6:5 после серии пенальти) специалист подчеркнул значимость этого достижения.

Эмоции дают силу, я считаю, что каждый матч проходит очень тяжело. Многие игры в концовках выигрываем, и то, что побеждаем, придает эмоции. Плюс наши болельщики, фантастическая поддержка. Я думаю, что это был один из самых важных матчей в истории клуба. И рад, что мы смогли выйти победителями, поэтому эмоции от победы — это главное наше топливо.