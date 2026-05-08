Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Кубок 2025/2026

Мурад Мусаев прокомментировал выход «Краснодара» в Суперфинал Кубка

сегодня, 00:38
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар0 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоЗакончился после серии пенальти

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал выход своей команды в Суперфинал Кубка России. После победы над московским «Динамо» (0:0, 6:5 после серии пенальти) специалист подчеркнул значимость этого достижения.

Эмоции дают силу, я считаю, что каждый матч проходит очень тяжело. Многие игры в концовках выигрываем, и то, что побеждаем, придает эмоции. Плюс наши болельщики, фантастическая поддержка. Я думаю, что это был один из самых важных матчей в истории клуба. И рад, что мы смогли выйти победителями, поэтому эмоции от победы — это главное наше топливо.

Подписывайся в ВК
Все новости
Гусев об игре с «Краснодаром»: «Показали, что могут переигрывать чемпионов»
Сегодня, 00:32
Губерниев предложил ЦСКА оставить Игдисамова тренером клуба
Вчера, 15:13
Тихонов: «Умяров может стать следующим капитаном „Спартака“»
Вчера, 13:44
Губерниев рассказал, кто выиграет в Кубке России — «Краснодар» или «Динамо»
Вчера, 12:09
Глава РПЛ Алаев надеется, что «Спартак» будет вести борьбу за чемпионство
Вчера, 11:23
Кирилл Глебов рассказал, как узнал об отставке Челестини из ЦСКА
Вчера, 10:15
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 