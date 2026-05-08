Лига Европы 2025/2026

«Астон Вилла» сыграет в финале еврокубка впервые за 44 года

сегодня, 00:46
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)4 : 0Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем ФорестМатч завершен

«Астон Вилла» под руководством Унаи Эмери впервые за 44 года пробилась в финал еврокубка. В полуфинале Лиги Европы английский клуб прошел «Ноттингем Форест» (4:1 по сумме двух встреч).

Последний раз «львы» добирались до решающей стадии в 1982 году, когда стала обладателем Кубка европейских чемпионов, победив «Баварию». Также в активе клуба две победы в Кубке Интертото (2001, 2008).

Соперником англичан станет немецкий «Фрайбург», для которого этот финал станет первым в истории. Ранее клуб не заходил в еврокубках дальше 1/8 финала.

Все комментарии
lazzioll
сегодня в 01:53
видишь фамилию Эмери, видишь турнир ЛЕ - ну все понятно в принципе)) а вдруг немцы психанут и обыграют Виллу. да не бред какой-то))
Варвар7
сегодня в 00:50
Заато какого Еврокубка , да ещё с каким тренером...)
Гость
