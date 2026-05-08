«Астон Вилла» сыграет в финале еврокубка впервые за 44 года

«Астон Вилла» под руководством впервые за 44 года пробилась в финал еврокубка. В полуфинале Лиги Европы английский клуб прошел «Ноттингем Форест» (4:1 по сумме двух встреч).

Последний раз «львы» добирались до решающей стадии в 1982 году, когда стала обладателем Кубка европейских чемпионов, победив «Баварию». Также в активе клуба две победы в Кубке Интертото (2001, 2008).

Соперником англичан станет немецкий «Фрайбург», для которого этот финал станет первым в истории. Ранее клуб не заходил в еврокубках дальше 1/8 финала.