Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Кубок 2025/2026

В «Динамо» заявили о намерении взять реванш у «Краснодара» в матче РПЛ

сегодня, 00:53
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар0 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоЗакончился после серии пенальти

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал вылет команды из Кубка России после поражения от «Краснодара» в финале Пути РПЛ (0:0, 5:6 после серии пенальти).

Эмоции печальные. К сожалению, для нас выступление в Кубке России закончилось, хотя в этом раунде мы играли не хуже соперника. Но пенальти — лотерея. «Краснодар» проходит в Суперфинал, а мы… У нас осталось два матча в чемпионате, в которых мы будем играть на победу. Постараемся в понедельник взять реванш. Сезон оценивать рано — он ещё не закончился.

Матч 29-го тура РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром» состоится в понедельник, 11 мая.

Подписывайся в ВК
Все новости
Мурад Мусаев прокомментировал выход «Краснодара» в Суперфинал Кубка
Сегодня, 00:38
Гусев об игре с «Краснодаром»: «Показали, что могут переигрывать чемпионов»
Сегодня, 00:32
Губерниев предложил ЦСКА оставить Игдисамова тренером клуба
Вчера, 15:13
Тихонов: «Умяров может стать следующим капитаном „Спартака“»
Вчера, 13:44
Губерниев рассказал, кто выиграет в Кубке России — «Краснодар» или «Динамо»
Вчера, 12:09
Глава РПЛ Алаев надеется, что «Спартак» будет вести борьбу за чемпионство
Вчера, 11:23
Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 01:28
Сезон оценивать рано? А чего еще ждать? Из кубка вылетели, в чемпионате тоже всё ясно и понятно. Вот, что значит случайные люди в футболе. Ну а что, стадион отжали, землю в Петровском парке присвоили, 85%акций клуба отобрали, клуб в рабстве, всё нормально. Банкирщина ё.........я.
Мда, не такое я помню НАСТОЯЩЕЕ Динамо...
Groboyd
Groboyd
сегодня в 01:00
А если бы прошли в финале, то в чемпе бы не постарались выиграть?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 