Назван лучший тренер РПЛ по итогам апреля

сегодня, 11:37

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признан лучшим наставник РПЛ по итогам апреля.

В пяти апрельских турах «Зенит» показал лучший результат вместе с «Краснодаром» – 11 очков. Петербуржцы добились побед над «Крыльями Советов» (2:1), махачкалинским «Динамо» (1:0) и «Ахматом» (2:0), сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1) и «Локомотивом» (0:0).

Groboyd
сегодня в 12:11
За ничьи над мёртвым ЛОКО и прямым конкурентом Краснодаром дома, он не может быть лучшим.
Comentarios
сегодня в 12:02
Терпеть ) лучший все таки Мусаев
xcam7m2f2apv
сегодня в 12:01, ред.
Правильно сделали, - если бы приз отдали Мусаеву, морозы бы в мае пошли...
Диванный профи
сегодня в 11:59
Конечно эти звания лучших игроков,тренеров и т.д. просто полная фигня, но сразу становится видна некомпетентность и предвзятость так называемых наших экспертов, комментаторов, журналюг.
Capral
сегодня в 11:45
Ну это УЖАС. Один из худших- стал лучшим из худших. Ну после лучшего Тюкавина, меня уже ничего не удивляет.
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 11:41
Начинайте слюной брызгать.
