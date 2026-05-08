Назван лучший тренер РПЛ по итогам апреля
Главный тренер «Зенита» признан лучшим наставник РПЛ по итогам апреля.
В пяти апрельских турах «Зенит» показал лучший результат вместе с «Краснодаром» – 11 очков. Петербуржцы добились побед над «Крыльями Советов» (2:1), махачкалинским «Динамо» (1:0) и «Ахматом» (2:0), сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1) и «Локомотивом» (0:0).
