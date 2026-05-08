В ЦСКА рассказали о состоянии Кирилла Глебова

сегодня, 12:36

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов рассказал о состоянии здоровья полузащитника Кирилла Глебова, который получил травму в матче Кубка России со «Спартаком».

У Кирилла ничего серьезного. Сильный ушиб фаланги пальца. Надеюсь, что через пару дней он вернется в общую группу. Так же мы не можем рассчитывать на Игоря Акинфеева и Мойзеса.

Дед за ЦСКА
сегодня в 14:45
Здоровья Кириллу, сезон можно закончить.
Red blu
сегодня в 13:54
Хорошая новость про Глебова!
Asper
сегодня в 13:16
О состоянии Глебова: пока не нажил, ещё много работать
VeniaminS
сегодня в 13:15
Здоровья и хорошего лечения.
adb98y3k256y
сегодня в 12:45
Можно уже и поберечь до следующего сезона.
