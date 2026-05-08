Бояринцев назвал причину провала ЦСКА во второй части сезона

Бывший футболист «Спартака» поделился мнением об игре ЦСКА во второй половине сезона.

Мы тут можем только приоткрыть какие-то моменты, которые происходят внутри команды. Я думаю, что ключевой момент — это конфликт Челестини с Мойзесом. Потому что Мойзес — это лидер команды. Человек, который на поле выкладывается на 101 процент. Это важнейший футболист для команды в плане психологии и настроя. Он много заводит ребят, особенно молодёжь. И такие конфликты, конечно, влияют на команду и результаты. Говорят, что незаменимых нет, но всегда есть системообразующие игроки, в отсутствие которых команда может просесть на некоторое время. Но мы можем только догадываться, как всё было на самом деле.