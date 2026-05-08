Бояринцев назвал причину провала ЦСКА во второй части сезона
Бывший футболист «Спартака» поделился мнением об игре ЦСКА во второй половине сезона.
Мы тут можем только приоткрыть какие-то моменты, которые происходят внутри команды. Я думаю, что ключевой момент — это конфликт Челестини с Мойзесом. Потому что Мойзес — это лидер команды. Человек, который на поле выкладывается на 101 процент. Это важнейший футболист для команды в плане психологии и настроя. Он много заводит ребят, особенно молодёжь. И такие конфликты, конечно, влияют на команду и результаты. Говорят, что незаменимых нет, но всегда есть системообразующие игроки, в отсутствие которых команда может просесть на некоторое время. Но мы можем только догадываться, как всё было на самом деле.
На счёт зарплат, уж извините, кто на что учился.
пысы. ну вот Bad ниже примерно то же озвучил, не прочитал сразу