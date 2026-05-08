Гвардиола — лучший тренер апреля в Английской Премьер-Лиге

Возглавляющий «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола стал обладателем приза лучшему тренеру месяца в Английской Премьер-Лиге.
Под руководством специалиста команда выиграла все три матча в апреле — у конкурента в борьбе за чемпионский титул «Арсенала» со счётом 2:1, «Челси» (3:0) и «Бернли» (1:0).
Для испанца такая награда стала 13-й в общей сложности. Это является третьим результатом в истории АПЛ. Гвардиола приблизился к бывшему рулевому «Арсенала» Арсену Венгеру, у которого на две победы больше. Лидером является экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон (27).