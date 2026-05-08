Англия. Премьер-Лига 2025/2026

Гвардиола — лучший тренер апреля в Английской Премьер-Лиге

сегодня, 17:19

Возглавляющий «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола стал обладателем приза лучшему тренеру месяца в Английской Премьер-Лиге.

Под руководством специалиста команда выиграла все три матча в апреле — у конкурента в борьбе за чемпионский титул «Арсенала» со счётом 2:1, «Челси» (3:0) и «Бернли» (1:0).

Для испанца такая награда стала 13-й в общей сложности. Это является третьим результатом в истории АПЛ. Гвардиола приблизился к бывшему рулевому «Арсенала» Арсену Венгеру, у которого на две победы больше. Лидером является экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон (27).

DXTK
DXTK ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 18:23, ред.
И цвета клуба похожи.....голубые........и оба клуба при бабле...
shur
shur ответ 79vs24qusn6s (раскрыть)
сегодня в 18:21
...И как бы не была капризна его доля!
В апреле показал на сколько Он хорош!
Чуть сверху "Арсенал"," односельчане (МЮ) те пониже!
На чемпиона кто прокатит, кто на Сэр Алекса похож!!!
112910415
сегодня в 17:39
слабое утешение !
79vs24qusn6s
сегодня в 17:32
Алекс вне конкуренции. и наверное навсегда....
Futurista
сегодня в 17:21, ред.
АПЛовский Семак получается))...
