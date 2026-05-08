«Динамо» вернётся из Краснодара в Москву на автобусах

сегодня, 17:57

Московское «Динамо» вернётся в Москву после ответного матча финала Пути РПЛ Кубка России с «Краснодаром» на автобусах, из-за закрытия аэропорта команда ещё находится в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе столичного клуба.

«Бело-голубые» 7 мая уступили «Краснодару» (0:0, 5:6 — по пенальти).

Команда отправляется в Москву из Краснодара на автобусах. В тренировочный график будут внесены определённые изменения.