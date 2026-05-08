«Динамо» вернётся из Краснодара в Москву на автобусах

Московское «Динамо» вернётся в Москву после ответного матча финала Пути РПЛ Кубка России с «Краснодаром» на автобусах, из-за закрытия аэропорта команда ещё находится в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе столичного клуба.
«Бело-голубые» 7 мая уступили «Краснодару» (0:0, 5:6 — по пенальти).
Команда отправляется в Москву из Краснодара на автобусах. В тренировочный график будут внесены определённые изменения.
8 мая Минтранс РФ сообщил о приостановке работы 13 аэропортов юга России — в Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Геленджике, Грозном, Краснодаре, Махачкале, Магасе, Минеральных Водах, Нальчике, Сочи, Ставрополе, Элисте. Позже в Росавиации сообщили о решении приостановить полёты в аэропорты юга страны до 12 мая, отметив, что решение может быть пересмотрено.