«Сочи» отправится на выездной матч РПЛ с «Зенитом» через Москву

сегодня, 18:15

В «Сочи» сообщили об изменении маршрута на выездной матч РПЛ с «Зенитом».

Команда сегодня вечером на двух автобусах отправится в Москву, откуда 9 мая на скоростном поезде поедет в Санкт-Петербург. Такое решение было принято, чтобы минимизировать возможные логистические риски и обеспечить своевременное прибытие футболистов к месту проведения игры.

Ориентировочно делегация сочинцев прибудет в Санкт-Петербург завтра в 21:40.