«Сочи» отправится на выездной матч РПЛ с «Зенитом» через Москву

В «Сочи» сообщили об изменении маршрута на выездной матч РПЛ с «Зенитом».
Команда сегодня вечером на двух автобусах отправится в Москву, откуда 9 мая на скоростном поезде поедет в Санкт-Петербург. Такое решение было принято, чтобы минимизировать возможные логистические риски и обеспечить своевременное прибытие футболистов к месту проведения игры.
Ориентировочно делегация сочинцев прибудет в Санкт-Петербург завтра в 21:40.
Ранее Министерство транспорта РФ сообщило о временной приостановке работы аэропортов ряда городов на юге России. Речь идёт об Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Геленджике, Грозном, Краснодаре, Махачкале, Магасе, Минеральных Водах, Нальчике, Сочи, Ставрополе и Элисте.