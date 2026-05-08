РПЛ и клубы вместе работают над тем, чтобы матчи 29-го тура прошли по плану

В пресс-службе Российской Премьер-Лиги (РПЛ) сообщили журналистам, что организация находится в контакте с клубами и Российским футбольным союзом (РФС) по поводу логистики на матчи 29-го тура.
В пятницу Росавиация сообщила о приостановке работы 13 аэропортов юга России, включая города, где находятся несколько клубов РПЛ. В связи с этим сложилась сложная транспортная ситуация для «Краснодара», «Динамо», «Ростова» и «Сочи», которым необходимо в сжатые сроки пересматривать логистические планы в связи с проведением матчей 29-го тура.
Российская Премьер-Лига нацелена на сохранение целостности календаря и намерена провести все матчи в назначенные сроки. РПЛ находится в плотной коммуникации с РФС и клубами, которые оказались в непростой ситуации. Все решения относительно организации матчей будут приниматься в соответствии с регламентом. Клубы и лига сообща делают всё возможное, чтобы команды прибыли в города проведения игр и провели матчи в соответствии с календарём.
Ранее Министерство транспорта сообщило о приостановке работы 13 аэропортов на юге России. Возобновить полёты с учётом корректировок расписания планировалось после 15:00 по московскому времени. По последним данным, на 16:00 в южном направлении отправлены рейсы из Екатеринбурга в Минеральные Воды, а также из Шереметьево в Махачкалу и Волгоград. В обратном – вылетели рейсы из Астрахани в Шереметьево и из Минеральных Вод во Внуково.
В 29-м туре РПЛ 10 мая должны состояться встречи «Оренбург» — «Крылья Советов», «Зенит» — «Сочи», «Ахмат» — «Динамо» (Махачкала), «Локомотив» — «Балтика», 11-го — «Акрон» — «Ростов», «Пари НН» — ЦСКА, «Спартак» — «Рубин» и «Динамо» — «Краснодар».