Танашев рассудит «Динамо» и «Краснодар» в предпоследнем туре РПЛ

сегодня, 18:55

Российский футбольный союз опубликовал список назначений арбитров и инспекторов на матчи 29-го тура РПЛ.

10 мая (воскресенье)

«Оренбург» – «Крылья Советов»: судья – Алексей Сухой

Помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Зенит» – «Сочи»: судья – Рафаэль Шафеев

Помощники судьи – Максим Гаврилин, Денис Петров; резервный судья – Сергей Федотов; ВАР – Сергей Карасёв; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Олег Соколов.

«Ахмат» – «Динамо» Махачкала: судья – Сергей Иванов

Помощники судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Владимир Шамара; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Сергей Французов.

«Локомотив» – «Балтика»: судья – Антон Фролов

Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Станислав Матвеев; ВАР – Владимир Москалёв; АВАР – Артём Чистяков; инспектор – Александр Колобаев.

11 мая (понедельник)

«Акрон» – «Ростов»: судья – Павел Шадыханов

Помощники судьи – Андрей Болотенков, Алексей Ермилов; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Эдуард Малый.

«Пари НН» – ЦСКА: судья – Андрей Прокопов

Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Максим Белокур; резервный судья – Ефим Рубцов; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Владимир Казьменко.

«Спартак» – «Рубин»: судья – Иван Абросимов

Помощники судьи – Алексей Лунев, Кирилл Большаков; резервный судья – Игорь Капленков; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Николай Иванов.

«Динамо» Москва – «Краснодар»: судья – Инал Танашев

Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Адлан Хатуев; резервный судья – Никита Новиков; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Вячеслав Харламов.

Groboyd
сегодня в 20:11
Танашев очень слабо отсудил матч Спартак - ЛОКО.
shv7m8pyxvyp
сегодня в 19:47
Ну что, как говорится не косяка и не лишнего свистка...
112910415
сегодня в 19:23
У Танашева будут проблемы !
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:21
Пусть судят внимательно и по честному...
shur
сегодня в 19:13, ред.
...название статьи как то зловеще прозвучало, как некролог,чур меня...!!!
25процентный клоун
сегодня в 19:09
Танашеву бы в фнл судить. Он вполне может начудить в пользу севера. Хотя, мне питерцы ближе
