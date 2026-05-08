«Реал» оштрафовал Вальверде и Тчуамени на 500 тысяч евро

сегодня, 19:21

«Реал» сообщил о том, что полузащитники Федерико Вальверде и Орельен Тчуамени предстали перед следователем, ведущим дисциплинарное разбирательство в отношении футболистов.

Вчера в СМИ появилась информация о потасовке между игроками на тренировочной базе мадридской команды. Сообщалось, что конфликт назревал ещё 6 мая. Напряжение достигло пика в раздевалке, когда уругваец отказался пожать руку французу.

В конце тренировки словесная перепалка переросла в драку. В результате столкновения Вальверде получил глубокую рану лица. По одной из версий, хавбек ударился о стол. В сопровождении главного тренера Альваро Арбелоа он был доставлен в больницу, где ему наложили швы.

По информации пресс-службы «Реала», игроки выразили глубокое раскаяние в случившемся и принесли извинения друг другу.

Также они принесли извинения клубу, своим товарищам по команде, тренерскому штабу и болельщикам. Оба заявили о готовности принять любое наказание, которое клуб сочтёт целесообразным.

В итоге «Реал» принял решение наложить на каждого футболиста штраф в размере пятисот тысяч евро, тем самым завершив соответствующие внутренние процедуры.

A.S.A
сегодня в 20:37
Таким образом, клубная казна пополнилась одним миллионом евриков!)
Им надо бы еще крысу найти, которая инфу слила, и её тоже наказать...!
Nick Ch
сегодня в 20:29
Команда!
Nenash
сегодня в 20:22
На сколько оштрафуют стол, который "поцеловал" Валю? .. 🤔😄
Capral
сегодня в 20:07
shur
сегодня в 20:06
...не понятно...!
Мегалодон
сегодня в 20:04
Судя по всему меняется весь мир в эту скажем так "известную сторону". У Мексики проблемы с принятием чемпионата мира по футболу, агрессия и стрельба на улицах. Люди возвращаются к каменному веку... Слишком много веры в последнее время.
lazzioll
сегодня в 19:55
Уругвайцу фартануло то как - и по лицу выхватил и полляма ни за что вынимай)) очень справделиво)) может надо было как-то 300 на 700 в зависимости от степени поражения
Capral
сегодня в 19:51
Одно непонятно- откуда инфа пошла и зачем...
shur
сегодня в 19:48
..это из личный воспоминаний! Конечно они прекрасно осознают где играют! (...хотя это уже Пересневский безпредел!)
Capral
сегодня в 19:47
Сезон заканчивается, Реалу ничего не нужно. Думаю, до следующего сезона всё наладится...
shur
сегодня в 19:46
...детскую спорт школу открыть, а мы всё по бухло, ай яй яй...!!!
8wtgf353qk7c
сегодня в 19:45
Красиво так повздорили..... могли бы банкет крутой заказать...
shur
сегодня в 19:45
...мало того и это стопудова скажется на игре команды! Именно в силу характеров могут возникать всякие игноры,вредящие общему
рисунку игры!
VeniaminS
сегодня в 19:44
Ничего себе,какой крутой штраф,другой раз думать будут.
Capral
сегодня в 19:41
Вот, что натворил старый маразмат. Деньги для обоих конечно копеечные, но чтобы подраться- это ЧП. Вальверде, вообще, он как ребенок, а вот нигер- агрессивный... Это происшествие, конечно Реал не красит, надо как можно скорей замять это дело.
112910415
сегодня в 19:25
скромно...
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 19:24
Однако, фингалы подорожали.
