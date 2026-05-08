«Реал» оштрафовал Вальверде и Тчуамени на 500 тысяч евро

1778257305

сегодня, 19:21

«Реал» сообщил о том, что полузащитники и предстали перед следователем, ведущим дисциплинарное разбирательство в отношении футболистов.

Вчера в СМИ появилась информация о потасовке между игроками на тренировочной базе мадридской команды. Сообщалось, что конфликт назревал ещё 6 мая. Напряжение достигло пика в раздевалке, когда уругваец отказался пожать руку французу.

В конце тренировки словесная перепалка переросла в драку. В результате столкновения Вальверде получил глубокую рану лица. По одной из версий, хавбек ударился о стол. В сопровождении главного тренера Альваро Арбелоа он был доставлен в больницу, где ему наложили швы.

По информации пресс-службы «Реала», игроки выразили глубокое раскаяние в случившемся и принесли извинения друг другу.

Также они принесли извинения клубу, своим товарищам по команде, тренерскому штабу и болельщикам. Оба заявили о готовности принять любое наказание, которое клуб сочтёт целесообразным.

В итоге «Реал» принял решение наложить на каждого футболиста штраф в размере пятисот тысяч евро, тем самым завершив соответствующие внутренние процедуры.