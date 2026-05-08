ФИФА пока не приняла окончательного решения по игре Хайкина за сборную

В пресс‑службе «Будё‑Глимт» заявили, что Международная федерация футбола ( ФИФА ) не принимала окончательного решения по возможному выступлению вратаря за сборную Норвегии.

Ранее NRK сообщил, что ФИФА не дала разрешения Хайкину играть за сборную Норвегии, поскольку организация считает, что голкипер не соответствует требованиям регламента касательно необходимой продолжительности проживания в стране, за которую футболист хочет выступать.

В апреле 30‑летний Хайкин, выступавший за сборные России различных возрастов, в том числе молодёжную, получил норвежское гражданство. Главный тренер национальной команды Столе Сольбаккен заявил, что будет рассматривать его кандидатуру в качестве потенциального игрока сборной.