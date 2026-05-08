Норвегия. Высшая лига 2026

ФИФА пока не приняла окончательного решения по игре Хайкина за сборную

сегодня, 20:30

В пресс‑службе «Будё‑Глимт» заявили, что Международная федерация футбола (ФИФА) не принимала окончательного решения по возможному выступлению вратаря Никиты Хайкина за сборную Норвегии.

Ранее NRK сообщил, что ФИФА не дала разрешения Хайкину играть за сборную Норвегии, поскольку организация считает, что голкипер не соответствует требованиям регламента касательно необходимой продолжительности проживания в стране, за которую футболист хочет выступать.

В апреле 30‑летний Хайкин, выступавший за сборные России различных возрастов, в том числе молодёжную, получил норвежское гражданство. Главный тренер национальной команды Столе Сольбаккен заявил, что будет рассматривать его кандидатуру в качестве потенциального игрока сборной.

Это продолжающийся, непрерывный процесс, пока ещё ничего не решено.

Окончательная дата решения должна быть скоро, так что остаётся только ждать и смотреть.

Будё-Глимт  Норвегия  Хайкин Никита
Источник: matchtv.ru Фото: Соцсети Никиты Хайкина
Фил Кио
сегодня в 22:27
Если в этом годы не сыграет на ЧМ, больше шансов, наверное, не будет.
Гость
