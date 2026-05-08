«Реал» начал прямые переговоры с Моуриньо

сегодня, 20:49

По информации источника, «Реал» ведёт работу по привлечению главного тренера «Бенфики» . Стороны установили прямые контакты и ведут переговоры.

Португальский клуб хочет, чтобы специалист остался, но, зная о переговорах с мадридцами, считает, что всё зависит от «Реала».

Решение за президентом «сливочных» .