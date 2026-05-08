«Реал» начал прямые переговоры с Моуриньо

сегодня, 20:49

По информации источника, «Реал» ведёт работу по привлечению главного тренера «Бенфики» Жозе Моуриньо. Стороны установили прямые контакты и ведут переговоры.

Португальский клуб хочет, чтобы специалист остался, но, зная о переговорах с мадридцами, считает, что всё зависит от «Реала».

Решение за президентом «сливочных» Флорентино Пересом.

Futurista ответ shur (раскрыть)
сегодня в 22:37
Взаимно...с Наступающим Великим Праздником Победы!...
lobsterdam
сегодня в 22:35
Может Реал помнит о том, что Жозе самый титулованный тренер, если ошибаюсь, то ненамного? Думают, что-нибудь да и прилипнет? К тому же сегодня жесточайший дефицит тренеро, на кого опереться в пустыне? Да и предстоящий ЧМ сделал недоступными многих претендентов, а время-то идёт!
shur ответ particular (раскрыть)
сегодня в 22:29
...ну да мы то знаем,что происходит...!!!
particular ответ shur (раскрыть)
сегодня в 22:22
А может не "порченная" и "использованная", а "применённая" и "недораспробованная" :))
shur ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 22:03
...С Наступающим Великим Праздником Победы !
...могу приколоться - Симеоне - контр революция! Концепция "СуперОборонныйТаран"....и тут Я проснулся!
shur ответ particular (раскрыть)
сегодня в 22:00
...моё мнение не очень! НО просто дать попробовать!? Как то уже
"девочка" то порченная! Я не знаю,что делать?!
4dsu4dr32dzx
сегодня в 21:56
Похоже у Переса уже старческий маразм...
Futurista ответ particular (раскрыть)
сегодня в 21:34
Как в известной поговорке..."Вдруг бывает только пук")...
particular ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 21:21
А может это судьба, удачное стечение обстоятельств и перспективы на многолетний успех?.. А если... А вдруг...
Артур Шатапов
сегодня в 20:55, ред.
смешно конечно, жаль что все это с моим любимым клубом происходит))
моур если что за 3 года в реале 3 трофея взял и там кубки хуюбки и один чемп, если им нужен человек с ремнем, зачем звать того кто имеет ремень, но не умеет в тренеры? одному дяде фло известно
Futurista
сегодня в 20:54
Цепляться за прошлое - не лучшая идея...
