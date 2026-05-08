ФИФА планирует сделать церемонии открытия в каждой стране-хозяйке ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) планирует провести церемонии открытия на каждом из первых матчей чемпионата мира 2026 года с участием стран-хозяек турнира — Канады, Мексики и США, а также специальные церемонии, посвящённые 250-летию Америки, на матчах в Хьюстоне и Филадельфии 4 июля.
По словам источников, знакомых с планами, ФИФА подготовила список артистов, которые выступят перед началом матчей открытия. В их число входят певцы Майкл Бубле, Аланис Мориссетт, Алессия Кара, Кэти Перри, рэпер Future, DJ Sanjoy, а также тайская рэперша и певица Лиса.