ФИФА планирует сделать церемонии открытия в каждой стране-хозяйке ЧМ-2026

сегодня, 21:50

Международная федерация футбола (ФИФА) планирует провести церемонии открытия на каждом из первых матчей чемпионата мира 2026 года с участием стран-хозяек турнира — Канады, Мексики и США, а также специальные церемонии, посвящённые 250-летию Америки, на матчах в Хьюстоне и Филадельфии 4 июля.

По словам источников, знакомых с планами, ФИФА подготовила список артистов, которые выступят перед началом матчей открытия. В их число входят певцы Майкл Бубле, Аланис Мориссетт, Алессия Кара, Кэти Перри, рэпер Future, DJ Sanjoy, а также тайская рэперша и певица Лиса.

Перевод с Твиттер The Athletic Фото: Сайт wired.com
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 22:40
Фестивалят не по-детски.Денег халявных, не заработанных, много.
lobsterdam
сегодня в 22:17
А что? Гулять так гулять! Всем шампанского, ФИФА угощает!
dpuh55upkfyj
сегодня в 21:54
ФИФА конечно делает жест доброй воли.... интересно в какую копеечку все это выливается....
