Капитан МЮ Фернандеш признан игроком года по версии Ассоциации журналистов

1778266769

сегодня, 21:59

Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» был признан футболистом года на ежегодной церемонии награждения Ассоциации футбольных журналистов (FWA).

Португалец получил 45 % голосов от более чем 900 членов FWA и стал единственным игроком МЮ , номинированным на эту награду. Второе место занял хавбек «Арсенала» Деклан Райс, третье — нападающий «Манчестер Сити» — Эрлинг Холанд.

Последним игроком МЮ , получившим эту награду до Фернандеша был Уэйн Руни в 2010 году. Награда вручается с 1947-го.