Капитан МЮ Фернандеш признан игроком года по версии Ассоциации журналистов

Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш был признан футболистом года на ежегодной церемонии награждения Ассоциации футбольных журналистов (FWA).
Португалец получил 45 % голосов от более чем 900 членов FWA и стал единственным игроком МЮ, номинированным на эту награду. Второе место занял хавбек «Арсенала» Деклан Райс, третье — нападающий «Манчестер Сити» — Эрлинг Холанд.
Последним игроком МЮ, получившим эту награду до Фернандеша был Уэйн Руни в 2010 году. Награда вручается с 1947-го.
Бруну в этом сезоне сделал 19 результативных передач в АПЛ и за три тура до конца сезона находится в одном ассисте от рекорда турнира.
правило судилось по игре португальца, а вот его игра одиночная мне не в кассу, были Великие хавы основоположники игры Юнайтед, ну что теперь об этом вспоминать! Теперь о хорошем, только слепой не заметит его вклад для положительной игры и её динамики! Спасибо,на данный момент это своего рода крепкая база с некоторыми капризами, а у кого их нет! Obrigado Бруно!