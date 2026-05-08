Капитан МЮ Фернандеш признан игроком года по версии Ассоциации журналистов

сегодня, 21:59

Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш был признан футболистом года на ежегодной церемонии награждения Ассоциации футбольных журналистов (FWA).

Португалец получил 45 % голосов от более чем 900 членов FWA и стал единственным игроком МЮ, номинированным на эту награду. Второе место занял хавбек «Арсенала» Деклан Райс, третье — нападающий «Манчестер Сити» — Эрлинг Холанд.

Последним игроком МЮ, получившим эту награду до Фернандеша был Уэйн Руни в 2010 году. Награда вручается с 1947-го.

Бруну в этом сезоне сделал 19 результативных передач в АПЛ и за три тура до конца сезона находится в одном ассисте от рекорда турнира.

Все комментарии
lobsterdam
сегодня в 22:15
Ну, что сказать? Согласен! Созидатель!
shur
сегодня в 22:14, ред.
...вы мои пометки все читали,ребятушки по поводу Бруно! Дело в том,что эти годы главное мнение об игре Великого Клуба МЮ как
правило судилось по игре португальца, а вот его игра одиночная мне не в кассу, были Великие хавы основоположники игры Юнайтед, ну что теперь об этом вспоминать! Теперь о хорошем, только слепой не заметит его вклад для положительной игры и её динамики! Спасибо,на данный момент это своего рода крепкая база с некоторыми капризами, а у кого их нет! Obrigado Бруно!
