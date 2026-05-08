Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Мелбет-Первая Лига 2025/2026

«Родина» обыграла «Челябинск» и вышла в Российскую Премьер-Лигу

вчера, 22:27
РодинаЛоготип футбольный клуб Родина (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб ЧелябинскЧелябинскМатч завершен

«Родина» одержала победу над «Челябинском» в матче 33-го тура Первой лиги (2:0).

Счёт открыл Иван Тимошенко на 25-й минуте. Удвоил преимущество московской команды Артур Гарибян на 88-й. На 90+4-й по красной карточке получили Хетаг Кочиев у гостей и Гарибян у хозяев поля.

Столичный клуб стал вторым участником Российской Премьер-Лиги на следующий сезон. Сегодня в РПЛ также вышел воронежский «Факел». «Родина» занимает 1-е место в турнирной таблице (65 очков). «Челябинск» идёт 9-м (43 балла).

Подписывайся в ВК
Все новости
«Факел» сыграл вничью со «СКА-Хабаровском» и вернулся в РПЛ
Вчера, 19:54
«Кристал Пэлас» победил «Шахтёр» и стал финалистом Лиги конференций
Вчера, 00:06
«Астон Вилла» разгромила «Ноттингем Форест» и стала финалистом Лиги Европы
07 мая
«Райо Вальекано» одолел «Страсбур» и вышел в финал Лиги конференций
07 мая
«Фрайбург» в большинстве переиграл «Брагу» и сыграет в финале Лиги Европы
07 мая
«Краснодар» по пенальти обыграл «Динамо» и вышел в Суперфинал Кубка России
07 мая
Сортировать
Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 01:03
Это хорошо, что в ЧР появится еще одна не ординарная команда со своим почерком.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 00:50
Команда по спортивному принципу вышла"? По спортивному. Все остальное лирика и личное мнение каждого. Хоть прошлогодних качель не будет и то вперед. А то условно то стадион не тот, то мордой лица не вышли, то крали и не делились с кем нужно, и попробуй потом разберись в складывающемся винегрете какой из компонентов лишний. Ну это с моей колокольни.
shur
shur ответ Agamaga005 (раскрыть)
вчера в 23:58
....блин, точно только не крашенный! С Наступающим Великом Праздником Победы, это точно про нашу многострадальную Родину !!!
lazzioll
lazzioll ответ Agamaga005 (раскрыть)
вчера в 23:43
"Правды" - нет, "Россию" - продали. остался только "Труд" за три копейки. было и такое возле Союзпечати))
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:52
«Родина» — российский футбольный клуб из Москвы, созданный на базе одноимённой академии, которая была сформирована из частной футбольной школы для детей «Школа мяча», основанной в 2007 году. Основан в 2015 году. Владелец клуба — российский предприниматель Сергей Ломакин.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 22:47
Родина это Москва , а Москва это Родина для родины...))) не слишком ли много Этой родины в РПЛ...???...)
Agamaga005
Agamaga005 ответ lazzioll (раскрыть)
вчера в 22:46
Когда хотели машину назвать "Родина", Сталин спросил: по чём будете Родину продавать?
Тогда решили дать название "Победа".
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:45
И всё равно будут кричать- "русские вперёд"!!!)))
Agamaga005
Agamaga005 ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:44
Ямаль из Барселоны?
particular
particular
вчера в 22:43, ред.
РПЛ всё больше приобретает контуры московского региона...
Остальные регионы могут себе позволить только полуфизкультурный полуфтбол полукоманд...
Ступень выше требует или разорение региона, или нехилое меценатство или неизбежное скатывание обратно к родным осинам...
lazzioll
lazzioll
вчера в 22:42
московских клубов конечно маловато в РПЛ.. я конечно не против Родины, но сдается это очередной олигархический проект. кто в теме или болела Родины поправьте
shur
shur
вчера в 22:34
...с такими русскими парнями вы всех порвёте! Как вы говорите
название команды " Родина" ???????!!!!!!!!
lotsman
lotsman
вчера в 22:33
Факел и Родина, чего и следовало ожидать.
shur
shur
вчера в 22:33
...Добро пожалоть на борт!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:28
Теперь вопрос-пройдут ли лицензирование...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 