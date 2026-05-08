«Родина» обыграла «Челябинск» и вышла в Российскую Премьер-Лигу

вчера, 22:27

«Родина» одержала победу над «Челябинском» в матче 33-го тура Первой лиги (2:0).

Счёт открыл Иван Тимошенко на 25-й минуте. Удвоил преимущество московской команды Артур Гарибян на 88-й. На 90+4-й по красной карточке получили Хетаг Кочиев у гостей и Гарибян у хозяев поля.