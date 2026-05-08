«Родина» обыграла «Челябинск» и вышла в Российскую Премьер-Лигу

«Родина» одержала победу над «Челябинском» в матче 33-го тура Первой лиги (2:0).
Счёт открыл Иван Тимошенко на 25-й минуте. Удвоил преимущество московской команды Артур Гарибян на 88-й. На 90+4-й по красной карточке получили Хетаг Кочиев у гостей и Гарибян у хозяев поля.
Столичный клуб стал вторым участником Российской Премьер-Лиги на следующий сезон. Сегодня в РПЛ также вышел воронежский «Факел». «Родина» занимает 1-е место в турнирной таблице (65 очков). «Челябинск» идёт 9-м (43 балла).
Остальные регионы могут себе позволить только полуфизкультурный полуфтбол полукоманд...
Ступень выше требует или разорение региона, или нехилое меценатство или неизбежное скатывание обратно к родным осинам...