Дортмундская «Боруссия» одолела «Айнтрахт» и стала второй в Бундеслиге

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Айнтрахт» в матче 33-го тура Бундеслиги (3:2).
На 2-й минуте гости вышли вперёд усилиями Джана Узуна. На 42-й Сехру Гирасси сравнял счёт. На 45+1-й «жёлто-чёрные» повели — мяч забил Нико Шлоттербек. Самуэле Инасио на 72-й увеличил преимущество хозяев поля. Йонатан Буркардт на 87-й сократил отставание гостей в счёте.
«Боруссия» заняла 2-е место в турнирной таблице (70 очков). «Айнтрахт» идёт 8-м (43 балла).
А средняя Бавария её уничтожила...
Я там тебе ответил. Вернись посмотри.
Не разбирающиеся в футболе рассказывали, как Ковач провалится. А он с брёвнами в составе взял второе место.
И второе и самое главное. Ларс Риккен, спортивный директор заявил, что Ковач останется на следующий сезон, так как он вывел клуб в ЛЧ и стабилизировал команду. Шах и мат.
