Дортмундская «Боруссия» одолела «Айнтрахт» и стала второй в Бундеслиге

вчера, 23:24

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Айнтрахт» в матче 33-го тура Бундеслиги (3:2).

На 2-й минуте гости вышли вперёд усилиями Джана Узуна. На 42-й Сехру Гирасси сравнял счёт. На 45+1-й «жёлто-чёрные» повели — мяч забил Нико Шлоттербек. Самуэле Инасио на 72-й увеличил преимущество хозяев поля. Йонатан Буркардт на 87-й сократил отставание гостей в счёте.

«Боруссия» заняла 2-е место в турнирной таблице (70 очков). «Айнтрахт» идёт 8-м (43 балла).