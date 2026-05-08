Дортмундская «Боруссия» одолела «Айнтрахт» и стала второй в Бундеслиге

вчера, 23:24
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)3 : 2Логотип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)АйнтрахтМатч завершен

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Айнтрахт» в матче 33-го тура Бундеслиги (3:2).

На 2-й минуте гости вышли вперёд усилиями Джана Узуна. На 42-й Сехру Гирасси сравнял счёт. На 45+1-й «жёлто-чёрные» повели — мяч забил Нико Шлоттербек. Самуэле Инасио на 72-й увеличил преимущество хозяев поля. Йонатан Буркардт на 87-й сократил отставание гостей в счёте.

«Боруссия» заняла 2-е место в турнирной таблице (70 очков). «Айнтрахт» идёт 8-м (43 балла).

Capral
сегодня в 00:28
В дешовом Бундесе, где старик Кейн ежегодно пачками голы кладет, можно хоть на голове стоять. Не знаю кого он там и куда вывел, но как он влетел Аталанте все видели...
А средняя Бавария её уничтожила...
сегодня в 00:19
Ну конечно останется, он же метрику с рук не покупает...
Я там тебе ответил. Вернись посмотри.
вчера в 23:44
Очередное поражение, того, кто больше всех орёт, но громче всех падает🤣🤣🤣
Не разбирающиеся в футболе рассказывали, как Ковач провалится. А он с брёвнами в составе взял второе место.
И второе и самое главное. Ларс Риккен, спортивный директор заявил, что Ковач останется на следующий сезон, так как он вывел клуб в ЛЧ и стабилизировал команду. Шах и мат.
вчера в 23:35
Просто больше некому. После поражения от Хоффенхайма, болельщики Дортмунда требовали увольнения Ковача. Кто-то тут его расхваливал на все лады, а сам метрику с рук покупает...
