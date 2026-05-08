«Фрозиноне» стал вторым клубом, вышедшим в Серию А

вчера, 23:53

«Фрозиноне» сыграет в Серии А в сезоне 2026/27.

Команда в заключительном туре Серии B одержала победу в домашних стенах над «Мантовой» со счётом 5:0. Набрав 81 очко, клуб занял 2-е место, позволяющее напрямую подняться в высшую лигу чемпионата Италии.

Победителем турнира стала «Венеция», набравшая на один балл больше. В 38-м туре она переиграла дома «Палермо» (2:0).

«Фрозиноне» вернулся в Серию А спустя два года.

В плей-офф занявшая 3-е место «Монца» сыграет с победителем пары предварительного раунда «Модена» (6) — «Стабия» (7), а ставший четвёртым «Палермо» встретится с лучшим по итогам противостояния между «Катандзаро» (5) и «Авеллино» (8).

Выбывают в Серию C «Реджана», «Специя» и «Пескара». За право остаться во втором дивизионе сыграют «Зюдтироль» и «Бари».