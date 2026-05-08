Италия. Серия B 2025/2026

«Фрозиноне» стал вторым клубом, вышедшим в Серию А

вчера, 23:53

«Фрозиноне» сыграет в Серии А в сезоне 2026/27.

Команда в заключительном туре Серии B одержала победу в домашних стенах над «Мантовой» со счётом 5:0. Набрав 81 очко, клуб занял 2-е место, позволяющее напрямую подняться в высшую лигу чемпионата Италии.

Победителем турнира стала «Венеция», набравшая на один балл больше. В 38-м туре она переиграла дома «Палермо» (2:0).

«Фрозиноне» вернулся в Серию А спустя два года.

В плей-офф занявшая 3-е место «Монца» сыграет с победителем пары предварительного раунда «Модена» (6) — «Стабия» (7), а ставший четвёртым «Палермо» встретится с лучшим по итогам противостояния между «Катандзаро» (5) и «Авеллино» (8).

Выбывают в Серию C «Реджана», «Специя» и «Пескара». За право остаться во втором дивизионе сыграют «Зюдтироль» и «Бари».

Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 00:38
Спасибо за пояснение.
lazzioll
lazzioll ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 00:35
эти клубы недавно были в Серии А и борьбы никакой не навязали. та же Пиза которая вышла в этом сезоне и сразу вылетает сильнее играла матчи с первой восьмеркой скажем так. это не видно по цифрам, соглашусь, что тот же Фрозиноне по очкам не сильно меньше вылетал, но игр у Фрозиноне и Венеции поверьте не было значимых против Милана, Ювентуса, Интера или Лацио с Ромой. а против нынешних Вероны или Пизы пыхтели все чтоб выиграть. может конечно Венеция и Фрозе выйдут сильнее чем вылетали, но очень сомнительно. вот когда возвращался в вышку Сассуоло - в нем я был уверен что команда сделала выводы и закрепится опять на лет 10, а тут...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 00:23
В чём именно одни слабее, а другие сильнее?
lazzioll
lazzioll
сегодня в 00:22
повторюсь в комментарии - Венеция и Фрозиноне слабее в разы нынешних вылетающих Пизы и Вероны. но ничего не попишешь. Пиза и Верона катала ничейки с топами, далеко ходить не надо Верона-Милан матч. а эти клубы в прошлые разы нихера не показывали и сразу вылетали, без борьбы. сомневаюсь что в этот раз будет по другому..
