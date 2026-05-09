Тчуамени: «Интернет любит придумывать невероятные истории ради ажиотажа»

Полузащитник «Реала» на своей странице в социальной сети высказался о конфликте с одноклубником .

Ранее мадридский клуб сообщил о том, что футболисты извинились друг перед другом.

То, что произошло на этой неделе на тренировке, неприемлемо. Я говорю это, думая о том примере, который мы должны подавать молодым людям, будь то в футболе или в школе. Независимо от того, кто прав, а кто виноват, мы всегда должны искать самое спокойное решение для разрешения конфликта.

Прежде всего, я сожалею о том образе, который мы создали о клубе. Я знаю, что болельщики, персонал, мои товарищи по команде, руководство — все глубоко разочарованы тем, как сложился этот сезон. Но разочарование не может оправдать всё. Эти инциденты, даже если они могут произойти в любой раздевалке, недостойны «Реала». Тем более что «Реал Мадрид» — самый обсуждаемый клуб в мире.

Интернет любит придумывать самые невероятные истории ради ажиотажа, поэтому не верьте всему, что говорят, или ложным утверждениям.

В любом случае, сейчас уже не время выяснять, кто что сделал, кто что сказал, кто прав, а кто виноват. Я признаю санкции клуба и принимаю их. Мы остаёмся семьёй, иногда с разногласиями, но всегда должны ставить наши цели превыше всего. Я принёс извинения команде, и также хочу принести свои извинения всем болельщикам «Реала».

Теперь пришло время двигаться вперёд, и всё наше внимание сосредоточено на Эль Класико и на предстоящем сезоне, чтобы вернуть клуб на вершину, где ему и место.