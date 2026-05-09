Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Испания. Примера 2025/2026

Тчуамени: «Интернет любит придумывать невероятные истории ради ажиотажа»

сегодня, 00:22

Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени на своей странице в социальной сети высказался о конфликте с одноклубником Федерико Вальверде.

Ранее мадридский клуб сообщил о том, что футболисты извинились друг перед другом.

То, что произошло на этой неделе на тренировке, неприемлемо. Я говорю это, думая о том примере, который мы должны подавать молодым людям, будь то в футболе или в школе. Независимо от того, кто прав, а кто виноват, мы всегда должны искать самое спокойное решение для разрешения конфликта.

Прежде всего, я сожалею о том образе, который мы создали о клубе. Я знаю, что болельщики, персонал, мои товарищи по команде, руководство — все глубоко разочарованы тем, как сложился этот сезон. Но разочарование не может оправдать всё. Эти инциденты, даже если они могут произойти в любой раздевалке, недостойны «Реала». Тем более что «Реал Мадрид» — самый обсуждаемый клуб в мире.

Интернет любит придумывать самые невероятные истории ради ажиотажа, поэтому не верьте всему, что говорят, или ложным утверждениям.

В любом случае, сейчас уже не время выяснять, кто что сделал, кто что сказал, кто прав, а кто виноват. Я признаю санкции клуба и принимаю их. Мы остаёмся семьёй, иногда с разногласиями, но всегда должны ставить наши цели превыше всего. Я принёс извинения команде, и также хочу принести свои извинения всем болельщикам «Реала».

Теперь пришло время двигаться вперёд, и всё наше внимание сосредоточено на Эль Класико и на предстоящем сезоне, чтобы вернуть клуб на вершину, где ему и место.

Подписывайся в ВК
Все новости
Реал  Тчуамени Орельен  Вальверде Федерико
Источник: soccer.ru Фото: Соцсети Орельена Тчуамени
Драки в раздевалке, сплетни и оскорбления. «Реал» разрушается изнутри
Вчера, 21:12Евгений Петров в блоге Дно пробитоКомментарии3
СлухиСтали известны возможные санкции «Реала» против Вальверде и Тчуамени
07 мая
Слухи«Реал» применит санкции к Вальверде и Тчуамени после потасовки
07 мая
СлухиТчуамени и Вальверде подрались на тренировке, уругваец попал в больницу
07 мая
Шесть игроков «Реала» прекратили общение с Альваро Арбелоа
06 мая
Полузащитники «Реала» Тчуамени и Вальверде устроили потасовку на тренировке
06 мая
Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 02:28
Выгонять надо 14ка, Вальверде пригодится ещё
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:20, ред.
Не выгнав потерявшего края бешенного миллионера Реал репутационно проиграл....в очередной раз в сезоне....

Теперь все знают....
В раздевалке Реала можно делать всё...
За установленную Пересом сумму (500 тыс)
lazzioll
lazzioll
сегодня в 01:11
нормальные люди обьясняют свой поступок если он имел место - ну да, повздорил, был не прав, признаю. помирились все нормально. тут 69 четыре абзаца пурги и воды бессмысленного набора слов. "вы не верьте верьте что произошло но не верьте реал лучший клуб и мы все мы все молодцы но там реал обсуждают само больше но мы то поняли и все и все нормально но решили что реал самый обсуждаемый " ты скажи как мужик - поругались я двиганул, кто прав не прав не вашо дело. по полляма заплатим, я виноватее и за него заплачу. а не эту чушь что в новости нести. четыре абзаца бессмыслицы, набора предложений....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 