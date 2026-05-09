Главный тренер «Факела» заявил, что выхода в РПЛ ждал весь город

Главный тренер «Факела» прокомментировал возвращение воронежской команды в Российскую Премьер-Лигу.

8 мая клуб в домашних стенах сыграл вничью со « СКА -Хабаровском» со счётом 0:0 в матче Первой лиги и за тур до конца сезона смог обеспечить себе прямой выход в высший дивизион чемпионата России. Воронежцы покинули РПЛ в прошлом году.

Выхода «Факела» в РПЛ ждал весь город. Знаете, для меня это большая честь. Да, у нас получилась скомканная весна. Но для меня важно было, чтобы мы вышли напрямую.

Что более ценно — просто выйти в РПЛ или сделать это с первого места

Выйти с первого места. Для меня это принципиально.