Тренер «Родины» после выхода в РПЛ: «Про футбол точно говорить не будем»

Главный тренер московской «Родины» Хуан Диас в разговоре с журналистами высказался о выходе команды в Российскую Премьер-Лигу.
Клуб, который был основан в 2015 году, впервые выступит в РПЛ. Оформить за тур до окончания сезона в Первой лиге путёвку наверх коллектив смог после домашней победы над «Челябинском» со счётом 2:0.
Мы вышли в Премьер-Лигу, про футбол точно говорить не будем. Как отмечать? Что-нибудь придумаем, понятно, что без алкоголя, может, одно пиво, но сегодня день, чтобы наслаждаться. Очень сложно описать, что чувствую, очень много эмоций, далеко от семьи, тяжело описать, что происходит внутри. Единственное — хочу обнять свою семью, жену, детей, дядю, тетю, они намучились, заслужили эту победу, я счастлив. Давайте посмотрим, какая на уровень РПЛ.