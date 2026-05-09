«Родина» собирается проводить матчи дома в РПЛ на «Арене Химки»
Московская «Родина» планирует принимать соперников в РПЛ на стадионе «Арена Химки». Об этом журналистам сообщил спортивный директор московского клуба Алексей Зинин.
В данный момент мы думаем о том, что это будет «Арена Химки». Так же, как и сейчас, ничего не будем менять. Мы тренируемся на искусственном поле, на искусственном поле будем играть.
