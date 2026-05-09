«Бавария» заинтересована в подписании полузащитника «Аталанты»

сегодня, 08:24

«Бавария» проявляет предметный интерес к полузащитнику «Аталанты» и сборной Бельгии Шарлю де Кетеларе.

По информации журналиста Саши Тавольери, футболист заинтересован в переходе и готов подписать контракт с немецким грандом.

В ближайшие недели руководство «Баварии» намерено вступить в официальные переговоры с представителями «Аталанты» для обсуждения суммы трансфера.

В текущем розыгрыше Серии А де Кетеларе принял участие в 28 матчах, в которых отметился тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами.

VeniaminS
сегодня в 08:25
Неплохой полузащитник,надо брать.
Гость
