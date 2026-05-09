«Барселоне» предложили подписать защитника «Тоттенхэма»

сегодня, 08:32

Агент Пини Захави предложил руководству «Барселоны» рассмотреть кандидатуру 19-летнего центрального защитника Луки Вушковича.

На данный момент права на игрока принадлежат «Тоттенхэму», а текущий сезон он проводит в аренде в «Гамбурге».

На текущем этапе трансфер не является приоритетным для каталонского клуба. «Сине-гранатовые» нацелены на укрепление линии обороны более статусными игроками.

Лондонский клуб также не заинтересован в продаже хорвата и намерен предложить ему новый контракт. Однако позиция «Тоттенхэма» может измениться в случае потери места в АПЛ.

b44mfvk5gdjc
Посмотрел на него прайс в ТМ... Барселона точно со своим худым портмоне его не потянет. Не видел его в деле ( тут кот в мешке), но данные у пацана приличные: высокий рост, вес, возраст, да и цена отчасти говорит за себя - явно не Касадо или Араухо. Ну и то, что сам хорват, тоже немаловажно. Эти всегда в защите хороши, ну или по крайней мере не ниже среднего.
drjh6kevb6j2
Не надо им такое
