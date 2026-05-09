«Барселоне» предложили подписать защитника «Тоттенхэма»

Агент Пини Захави предложил руководству «Барселоны» рассмотреть кандидатуру 19-летнего центрального защитника .

На данный момент права на игрока принадлежат «Тоттенхэму», а текущий сезон он проводит в аренде в «Гамбурге».

На текущем этапе трансфер не является приоритетным для каталонского клуба. «Сине-гранатовые» нацелены на укрепление линии обороны более статусными игроками.