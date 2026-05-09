Шевалье может заменить Алиссона в «Ливерпуле»

сегодня, 09:01

«Ливерпуль» рассматривает кандидатуру вратаря «Пари Сен-Жермен» Лукаса Шевалье в качестве возможной замены Алиссону.

Сообщается, что 24-летний французский футболист может покинуть парижский клуб в ближайшее время. Интерес мерсисайдцев к новому голкиперу обусловлен возможным уходом основного вратаря Алиссона, которого ранее связывали с переходом в «Ювентус».

Шевалье присоединился к ПСЖ летом 2025 года, однако по ходу текущего сезона уступил место в стартовом составе российскому вратарю Матвею Сафонову.

MMM 58
сегодня в 09:44
Так себе замена
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:38, ред.
Не выдержал конкуренцию с Мотей...
