Шевалье может заменить Алиссона в «Ливерпуле»

«Ливерпуль» рассматривает кандидатуру вратаря «Пари Сен-Жермен» Лукаса Шевалье в качестве возможной замены Алиссону.
Сообщается, что 24-летний французский футболист может покинуть парижский клуб в ближайшее время. Интерес мерсисайдцев к новому голкиперу обусловлен возможным уходом основного вратаря Алиссона, которого ранее связывали с переходом в «Ювентус».
Шевалье присоединился к ПСЖ летом 2025 года, однако по ходу текущего сезона уступил место в стартовом составе российскому вратарю Матвею Сафонову.