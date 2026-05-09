Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Испания. Примера 2025/2026

Игроки «Реала» подозревают Винисиуса в утечках информации из раздевалки

сегодня, 09:29

В «Реале» обостряется внутренний конфликт. По информации источника, игроки «сливочных» выразили недовольство поведением Винисиуса Жуниора.

Футболисты подозревают бразильца в передаче конфиденциальной информации из раздевалки главному тренеру Альваро Арбелоа.

Часть коллектива уверена, что именно через Винисиуса тренерский штаб узнает о настроениях и личных разговорах игроков, что создало токсичную атмосферу в клубе.

На этом фоне отношения между вингером и некоторыми партнерами по команде заметно ухудшились.

Подписывайся в ВК
Все новости
Тчуамени: «Интернет любит придумывать невероятные истории ради ажиотажа»
Сегодня, 00:22
Драки в раздевалке, сплетни и оскорбления. «Реал» разрушается изнутри
Вчера, 21:12Евгений Петров в блоге Дно пробитоКомментарии6
СлухиСтали известны возможные санкции «Реала» против Вальверде и Тчуамени
07 мая
Слухи«Реал» применит санкции к Вальверде и Тчуамени после потасовки
07 мая
СлухиТчуамени и Вальверде подрались на тренировке, уругваец попал в больницу
07 мая
Шесть игроков «Реала» прекратили общение с Альваро Арбелоа
06 мая
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 12:01
Человек, который решил возглавить РЕАЛ- должен знать всё, что происходит в Клубе. В противном случае- не о чём говорить. Мбаппе известен всем...
Sergo81
Sergo81 ответ Тот самый чувак (раскрыть)
сегодня в 12:00
Как раз за дело)
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:56
Есть у нас сомнение, что ты, мил человек, стукачок ...)
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:50
Как Алонсо мог это знать? Он это понял в процессе работы в Реале. Вот и посмотрим, хватит ума Пересу избавиться от Мбаппе или добьёт Реал окончательно
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 11:47
Если Алонсо всё это знал и принял предложение Переса, значит он сам недалекий.
А с Мбаппе или с другими, Анчи нашел бы общий язык... Просто Алонсо решил, что после ничтожного Бундеса можно и Реал покорить. Но не тут то было, как и предупреждали......................................
Тот самый чувак
Тот самый чувак
сегодня в 11:45
Значит Вальвердыч просто так по 3,14здаку получил.
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:41, ред.
Почитал на других ресурсах. Алонсо сказал, что у игроков слишком много власти в команде, больше чем у тренера. Это и понятно было с самого начала. Перес заслужил то, что сейчас происходит и он уже это не сможет исправить . Пока ссаными тряпками не погонит черепаху
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 11:35
На Соккере написано. А признание в том, что Алонсо сам сказал, что не должен был соглашаться на должность ГТ Реала- это была его ошибка...
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:30
А что за признание? В двух словах?
Sergo81
Sergo81
сегодня в 11:29
Чтобы понять причины кризиса в Реале, нужно спросить у Энрике из ПСЖ, готов ли он бесплатно вернуть Мбаппе в ПСЖ? И всем сразу станет ясно, что проблемы Реала не в тренерах, которых будет ещё много, а в возрастном Пересе, купившем игрока, развалившего команду
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:28, ред.
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 11:25
    Говоришь былые заслуги старого идиота? Прочти признание Алонсо- это и будет мой тебе ответ!!!
    Sergo81
    Sergo81
    сегодня в 11:19
    А я вот не вижу, за счёт чего Реал может подняться из этого всего. Ведь до покупки играющего тренера и Вини и Вальверде тихо играли и не выступали. А сейчас атмосфера в команде наэлектризована и по-любому кто-то должен уйти . Вот уйдёт, например, Вини и Вальверде, что лучше команде будет? Нет, не будет. Перес изменил своим принципам сам: он всегда ставил интересы команды выше любой звёзды ( изгнание Рауля , Касильяса, Роналду), а сейчас поставил звезду выше всей команды. И за это поплатился. Разве не так?
    Bad Listener
    Bad Listener
    сегодня в 11:11
    Вопрос в другом, какие такие у игроков вообще могут быть секреты от тренера? В данном случае полагаю проблема не в Винисиусе, Винисиус лишь симптом, проблема в незрелости коллектива и замалчивании этих самых проблем, если в отношениях есть секреты, если кто то шепчется по углам значит атмосфера нездоровая, здоровая атмосфера прозрачна, открыта и секретов касающихся общей деятельности в ней нет и стучать не на что. Если Винни нашёл что рассказать тренеру то только потому что остальные как малые дети забились в углы и не умеют прямо говорить о том что им не нравится и строить взрослые отношения.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    сегодня в 11:10, ред.
    Капралу.

    Я и сегодня с тобой не соглашусь.
    Старый маразмат ? Не подскажешь мне, кто выиграл ЛЧ в 2022 и 2024-м ? Или для тебя тут только заслуга Анчелотти, а "старый маразмат" стоял в сторонке и ни**я не делал ? А кто тогда создавал Анчи для этого условия ? Капрал и Петля с Соккера ? ))

    Давать подобные оценки деятельности по типу " позавчера ты был молодец, а вчера настал пи**ец ", некорректно Вить.
    Валерыч
    Валерыч
    сегодня в 10:53
    Этот Винисиус постоянно "воду мутит"в клуб, и если даже некоторые игроки против его, то от Винисиуса нужно избавляться, и чем быстрее, тем лучше.
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 10:52, ред.
    Когда ещё в прошлом году я тебе говорил, что ему надо уходить, что он старый маразмат, ты со мной не соглашался. Теперь сам призывает сократить его полномочия. Насчёт Вини, это пока только предположение, но ещё даже не следствие. Ненавистники игрока, конечно спишут всё на него, но и без него в Реале БАРДАК, и виной всему не Винисиус, а Перес. Всё началось после увольнения Анчелотти, и уже тогда следовало задуматься о действиях старого идиота. Сейчас будут искать крайнего, но вполне возможно, что вся эта мерзость инспирирована самим Пересом. Не утверждаю, но и не исключаю...
    Qvincy30
    Qvincy30
    сегодня в 10:40
    Помяните мои слова, если негритенка уберут из Реала, рабочая атмосфера в команде, и трофеи вернутся.
    y-ago
    y-ago
    сегодня в 10:36
    Если такие утечки и правда есть, то проблема уже не в одном игроке, а в атмосфере внутри Реала. Когда футболисты начинают подозревать друг друга в «стукачестве», раздевалка быстро разваливается.
    Но и сваливать всё только на президента Флорентино тоже упрощение. В больших клубах конфликты возникают постоянно — вопрос в том, умеют ли их гасить тренер и руководство. А вот если: игроки перестали доверять друг другу,
    есть группировки, звёзды тянут одеяло, тренерский штаб теряет авторитет,
    тогда уже начинается системный кризис. И тогда разговоры об отставках появляются неизбежно.
    Пока это больше похоже на симптом внутреннего раздрая, чем на катастрофу. Но для клуба уровня «Реала» такие истории очень опасны. Удачи Реалу!
    Groboyd
    Groboyd
    сегодня в 10:18
    Давите крысу!
    Comentarios
    Comentarios
    сегодня в 10:11, ред.
    Он скорее всего воду и мутит с этим расизмом уже задрал. Сам делов наворотит и потом расизм
    CSKA2012
    CSKA2012
    сегодня в 10:05
    Крыса есть крыса, надо ему негорную, ой темно-европейскую устроить ))
    c34gbhcfrp5c
    c34gbhcfrp5c
    сегодня в 10:05
    Крыса завелась в раздевалке
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 10:03
    Сделать негру тёмную, хорошенько попинать. Он и не увидит, кто его напинал...
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    сегодня в 09:46, ред.
    Где тонко, там и рвётся. Я не про Вини, Арбелоа или Чуиваку французского. Я про Переса.
    Дед выпустил из рук вожжи и не в силах их схватить вновь. Тут у Фло, с моей колокольни, 2 варианта: самому уйти, либо менять спортивного директора, который отвечает за общую спортивно-командную координацию, ведь все эти дрязги, по большому счёту, его косяк, ибо всё валить на тренера не вариант, - уровень и весомость внутри клубных проблем и погоны коуча для их устранения, несопоставимы, - у Реала беда не только в раздевалке детсада, но и в медицинском штабе, штабе безопасности и коммуникационной конфиденциальности и прочей инфраструктуре клуба. Первый вариант ( с отставкой) радикальный, а вот второй более приемлем. Слишком много старик на себе в клубе завязал ( трансферы, имиджевых хлопоты, политика внешняя...). Всё это давит + охват и управляемость сужаются. Так нельзя. Вернее можно, когда были силы, но время никого не щадит, поэтому Фло должен делегировать часть своих полномочий. Без этого никак. Без этого только усугубление ситуации и тупик.
    Nenash
    Nenash
    сегодня в 09:41
    Как же вы узнали?.. 🤔👅 🤭
    particular
    particular
    сегодня в 09:36, ред.
    На что пресс-служба клуба станет уверять в непоколебимой устойчивости команды, споёт песню о благодатном духе коллективизма и запредельном уровне самоотдачи вне зависимости от национальностей и вероисповедания :)
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     