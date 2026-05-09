Игроки «Реала» подозревают Винисиуса в утечках информации из раздевалки

В «Реале» обостряется внутренний конфликт. По информации источника, игроки «сливочных» выразили недовольство поведением Винисиуса Жуниора.
Футболисты подозревают бразильца в передаче конфиденциальной информации из раздевалки главному тренеру Альваро Арбелоа.
Часть коллектива уверена, что именно через Винисиуса тренерский штаб узнает о настроениях и личных разговорах игроков, что создало токсичную атмосферу в клубе.
На этом фоне отношения между вингером и некоторыми партнерами по команде заметно ухудшились.
Дед выпустил из рук вожжи и не в силах их схватить вновь. Тут у Фло, с моей колокольни, 2 варианта: самому уйти, либо менять спортивного директора, который отвечает за общую спортивно-командную координацию, ведь все эти дрязги, по большому счёту, его косяк, ибо всё валить на тренера не вариант, - уровень и весомость внутри клубных проблем и погоны коуча для их устранения, несопоставимы, - у Реала беда не только в раздевалке детсада, но и в медицинском штабе, штабе безопасности и коммуникационной конфиденциальности и прочей инфраструктуре клуба. Первый вариант ( с отставкой) радикальный, а вот второй более приемлем. Слишком много старик на себе в клубе завязал ( трансферы, имиджевых хлопоты, политика внешняя...). Всё это давит + охват и управляемость сужаются. Так нельзя. Вернее можно, когда были силы, но время никого не щадит, поэтому Фло должен делегировать часть своих полномочий. Без этого никак. Без этого только усугубление ситуации и тупик.
Но и сваливать всё только на президента Флорентино тоже упрощение. В больших клубах конфликты возникают постоянно — вопрос в том, умеют ли их гасить тренер и руководство. А вот если: игроки перестали доверять друг другу,
есть группировки, звёзды тянут одеяло, тренерский штаб теряет авторитет,
тогда уже начинается системный кризис. И тогда разговоры об отставках появляются неизбежно.
Пока это больше похоже на симптом внутреннего раздрая, чем на катастрофу. Но для клуба уровня «Реала» такие истории очень опасны. Удачи Реалу!