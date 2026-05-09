«Саутгемптон» обвиняется в шпионаже за тренировкой «Мидлсбро»

Английская футбольная лига (EFL) предъявила обвинения «Саутгемптону» в нарушении регламента.
Поводом стала жалоба «Мидлсбро»: клуб утверждает, что перед первым полуфинальным матчем плей-офф на их частной территории велась несанкционированная видеосъемка.
Согласно правилам лиги, клубам запрещено любым способом наблюдать за тренировками соперника менее чем за 72 часа до игры. Дело передано в независимую дисциплинарную комиссию.
Обычно на ответ по таким обвинениям дается 14 дней, однако из-за высокой значимости дела EFL просит рассмотреть вопрос в кратчайшие сроки.
