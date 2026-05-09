«Саутгемптон» обвиняется в шпионаже за тренировкой «Мидлсбро»

сегодня, 09:42
МидлсброЛоготип футбольный клуб Мидлсбро-:-Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон14:30 Не начался

Английская футбольная лига (EFL) предъявила обвинения «Саутгемптону» в нарушении регламента.

Поводом стала жалоба «Мидлсбро»: клуб утверждает, что перед первым полуфинальным матчем плей-офф на их частной территории велась несанкционированная видеосъемка.

Согласно правилам лиги, клубам запрещено любым способом наблюдать за тренировками соперника менее чем за 72 часа до игры. Дело передано в независимую дисциплинарную комиссию.

Обычно на ответ по таким обвинениям дается 14 дней, однако из-за высокой значимости дела EFL просит рассмотреть вопрос в кратчайшие сроки.

Перевод с efl.com Фото: Сайт goal.com
xn3a9r52cs3y
сегодня в 10:54
Ну что.... " а Вас Штирлиц я попрошу остаться".....
lotsman
сегодня в 10:42
Шпионские игры вместо футбола?)
hvnmfbme874e
сегодня в 10:17
Скажите какие страсти!
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:58
Правила есть правила, и их нужно соблюдать...
shur
shur ответ Buzz Lightyear
сегодня в 09:58
...Приветствую ! Позвольте в Вашем лице поздравить всех коллег
по "Соккеру" с Великим Праздником Днём Победы 9 мая!!!
Урааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа!
И всех россиян, дома,заграницей, на посту !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Й
