«Саутгемптон» обвиняется в шпионаже за тренировкой «Мидлсбро»

1778308967

сегодня, 09:42

Английская футбольная лига (EFL) предъявила обвинения «Саутгемптону» в нарушении регламента.

Поводом стала жалоба «Мидлсбро»: клуб утверждает, что перед первым полуфинальным матчем плей-офф на их частной территории велась несанкционированная видеосъемка.

Согласно правилам лиги, клубам запрещено любым способом наблюдать за тренировками соперника менее чем за 72 часа до игры. Дело передано в независимую дисциплинарную комиссию.

Обычно на ответ по таким обвинениям дается 14 дней, однако из-за высокой значимости дела EFL просит рассмотреть вопрос в кратчайшие сроки.