Испания. Примера 2025/2026

Хаби Алонсо признал ошибкой своё решение возглавить «Реал»

сегодня, 11:09

Бывший главный тренер «Реала» Хаби Алонсо в частных беседах выразил сожаление по поводу своего решения возглавить клуб летом прошлого года.

По данным источника, испанский специалист полагает, что принял предложение руководства «сливочных» в неподходящий для этого период.

Несмотря на то что Алонсо считает данный этап своей карьеры завершенным, он признает ошибочность этого шага.

Сообщается, что после ухода Алонсо многие лидеры команды прекратили с ним общение.

В частности, одним из игроков, открыто выступавших против методов работы наставника, называют полузащитника Федерико Вальверде.

пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 15:28
Хави Алонсо сразу надо было показать характер.
приехал в Мадрид, без гарантий своих условий, и Перес понял, баск без характера.
вот Моуриньо прексрано знаю природу бизнесмена Переса, требует ряд условий.
под залог.
уверен, в деньгах это будет внушительно выглядит.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ jzbx9a2nr8w5 (раскрыть)
сегодня в 15:25
Реал ошибка природы Переса.
а Хави Алонсо за полсезона стал легендой)) за победу в ЭльКласико.
и да, это Хави Алонсо вскрыл всех крыс в команде..
и подсветил те проблемы, которые требуют незамедлительного решения.
Арбелоа, зная это, и думаю. что подлизывая звездам, можно многое сделать, попался в лабиринт.
112910415
112910415
сегодня в 14:57
хорошо что признал-таки !
Capral
Capral
сегодня в 13:57
    Comentarios
    Comentarios ответ Groboyd (раскрыть)
    сегодня в 13:44
    Не следил за его судьбой фартануло с Челси
    Nenash
    Nenash ответ Шишанутый (раскрыть)
    сегодня в 13:37
    Угу.. 🤭
    Groboyd
    Groboyd ответ Comentarios (раскрыть)
    сегодня в 13:34
    Где Ди Матео сейчас? Который также выиграл ЛЧ с Челси?
    Comentarios
    Comentarios ответ Groboyd (раскрыть)
    сегодня в 13:34
    Вроде Англию возглавляет
    Groboyd
    Groboyd ответ Comentarios (раскрыть)
    сегодня в 13:30
    С Челси ЛЧ он выиграл возглавив клуб по ходу сезона. Разные вещи готовить самому клуб к чемпионату или прийти в разгар сезона. Там может банальная встряска быть. Можно Ди Матео вспомнить, который тоже выиграл с Челси ЛЧ. И где он сейчас?
    Comentarios
    Comentarios ответ Groboyd (раскрыть)
    сегодня в 13:26
    В Челси он себя неплохо проявил Ситям шанса не оставил в ЛЧ
    Groboyd
    Groboyd
    сегодня в 13:13
    Вот именно, что дело то в Тухеле, что он зря свой хлеб ел. Он и после Нагеля не должен был чемпионом стать, но Дортмунд показал свою убогость.
    Capral
    Capral
    сегодня в 13:11
    Я тебе всё давно объяснил, а повторяться не желаю.
    И хватит про Баварию и Тухеля и про трансферы и тп. Бавария и без трансферов для Алонсо проиграла сезон, а Тухель об....я, это факт.
    Capral
    Capral ответ Comentarios (раскрыть)
    сегодня в 13:08
    посмотрим
    Comentarios
    Comentarios ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 13:05
    Посмотрим может в Челси что получится. Думаю процентов на 90 он там
    Alex_67
    Alex_67
    сегодня в 13:02
    Ну и кому сейчас нужны его откровения? Или никак не может смириться с тем, что по его репутации нанесён сильный удар... Правда репутация эта не превратила Алонсо в глыбу. Да, в Германии 🇩🇪 он навёл шороху, сместив на время с футбольной вершины саму Баварию, чем заслужил уважение многих, но не всех. Некоторые считали его выскочкой и везунчиком. Зачем Перес его подписал? Это знает только он один, ведь с самого начала Президент Реала относился к тренеру без должного уважения, как к детали механизма, которую можно легко заменить. Подобное отношение стало появляться у игроков. Хаби, почему-то, долго надеялся, что Флорентино его поддержит, однако зря ждал, наивный. Алонсо был уволен. Странно, что он раньше сам не подал в отставку. На днях, вдогонку, Перес назвал Хаби слабым тренером. Что Алонсо делать дальше? Проглотить обиду и сделать шаг назад... После чего найти себе добротную команду и вывести её на более высокий уровень. Пусть ему повезёт!!! Я искренне этого желаю...
    Groboyd
    Groboyd
    сегодня в 12:42, ред.
    А что теперь всё по Тухелю мерим? То что Тухель оказался не в состоянии выиграть бундес с лучшим составом это говорит о его бездарности и никак иначе. У Баварии сильнейший с запасом состав и скамейка для Бундеслиги.
    И кстати где были руководители Байера с трансферами для Алонсо после победы в бундеслиге? Где, бл...? Ни одного игрока не приобрели для усиления, а ведь команда в ЛЧ должна была играть. С такой политикой это очередной Лестер и никак иначе.
    Capral
    Capral
    сегодня в 12:32
    Не в няньке дело, а в том, что надо было знать свои возможности- как тренерские, так и педагогические. Тренер, если он настоящий, то это не только спортивный руководитель, но еще и Мудрый наставник. А Алонсо- мальчишка, с его однотипным футболом, лишенным стратегических нюансов, что и показали Гасперини, Слот и даже физрук Компани. И не надо говорить снова про состав Баварии, потому что с тем же составом, Тухель отстал на 18 очков.
    Groboyd
    Groboyd
    сегодня в 12:17
    Это не одно и тоже. Проигрыш это когда тебе дают карт-бланш, а ты них.. не можешь. А тут позвали тренера, а оказывается он должен нянькой быть и сопли утирать пи...кам да стукачам.
    Шишанутый
    Шишанутый ответ Nenash (раскрыть)
    сегодня в 12:17
    Не кто не откажется тренеровать лучший клуб мира, только если он не сумасшедший. Это шанс всей жизни!! Но не всякий тренер достоин такой чести и не каждый справится.
    Nenash
    Nenash
    сегодня в 12:08
    Пересу-диктатору нужен тренер, который будет молчать и не высказывать свою точку зрения. Алонсо не стал выполнять его прихоти и оказался очередным, кому старик указал на дверь. Алонсо хотел заставить "звёзд" Мадрида бегать, а не садиться в оборону после одного забитого мяча. Он легко менял по ходу матча игроков типа Вини и имел на это право. Перес не стал на сторону Алонсо. В этом и причина слов самого Алонсо. Теперь Перес имеет то, что имеет. Приход Мбаппе, как игрушки Переса, вообще испортил всю атмосферу в команде.. Прийти в Мадрид тренером сейчас может только чел, которому интересна хорошая неустойку в случае увольнения, либо "сумасшедший" типа Мавра.. Нормальный тренер, заботяшийся о своей репутации, в это "болото" нос не сунет.. ☝️
    Capral
    Capral
    сегодня в 11:58
    А это не одно и тоже? Так или иначе, он проиграл...
    Capral
    Capral ответ Drosmo (раскрыть)
    сегодня в 11:57, ред.
    Приветствую, Дмитрий!!!
    Всё гораздо проще. Алонсо не созрел до тренерского уровня Реала. Он наверняка знал, что в команде есть лидеры, которые не примут его футбол и его тренерскую идею, но решился на этот ответственный шаг, и проиграл... А проиграл не потому что проработал полгода, а потому что его уверенность переросла в самоуверенность. Всё очень просто: Алонсо не мог не понимать, что не готов для работы в Реале, но пришел в Клуб, не как опытный и мудрый наставник, а исключительно на волне своего яркого игрового прошлого, и просчитался.
    У меня всё.
    Groboyd
    Groboyd
    сегодня в 11:54
    Алонсо не признал, что он не созрел, что он не готов для Реала. А посчитал, что принял предложение в неподходящий момент.
    Drosmo
    Drosmo ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 11:49
    Приветствую, Виктор!!!
    Вот я, один из тех, кто с Вами не соглашался. И уж простите меня, но осмелюсь снова с Вами не согласится.

    Алонсо признал ошибкой не само решение возглавить Реал, а то, что сделал он это в неподходящий момент. А именно в момент полной внутренней разрухи и маразматической политики Переса, политики неприкосновенных. Если помните, я тоже легко предсказал будущее Реала после увольнения Алонсо. Я писал, что если Перес позволил так легко игрокам слить Алонсо, то Арбелоа будет для них вообще никем, и они успешно сольют и его и весь сезон, а Перес потом повесит всех собак на тренера.

    На счёт Алонсо, я бы с Вами охотно согласился, если бы Перес дал Хаби полностью отыграть весь сезон, и при этом не лез в тренерский процесс. Вот тогда можно было бы смело утверждать, что Алонсо провалился в Реале. А так провал Алонсо - это как провал боксёра, которого выпустили на ринг со связанными за спиной руками.
    Capral
    Capral
    сегодня в 11:31
    А кто предупреждал об ошибочности приглашения Алонсо в Реал? Кто говорил, что лидеры Клуба не примут футбол Алонсо? Ну и наконец, кто говорил, что Алонсо не созрел- ни морально, ни фактически до уровня тренера Реала?
    Ну и, где сейчас, все те, кто со мной не соглашался, восхищались золотым дублем Байера в Бундесе, где Бавария забивает больше ста мячей, а на деле ничего не стоит?
    Ну хорошо хоть сам признался, что сглупил. Хотя можно было это сделать и раньше...
    Bad Listener
    Bad Listener
    сегодня в 11:12, ред.
    О, отлично, подчистить свою репутацию под шумок, хитро.
    jzbx9a2nr8w5
    jzbx9a2nr8w5
    сегодня в 11:12
    Нынешний Реал это череда ошибок
    Гость
