Хаби Алонсо признал ошибкой своё решение возглавить «Реал»

Бывший главный тренер «Реала» Хаби Алонсо в частных беседах выразил сожаление по поводу своего решения возглавить клуб летом прошлого года.
По данным источника, испанский специалист полагает, что принял предложение руководства «сливочных» в неподходящий для этого период.
Несмотря на то что Алонсо считает данный этап своей карьеры завершенным, он признает ошибочность этого шага.
Сообщается, что после ухода Алонсо многие лидеры команды прекратили с ним общение.
В частности, одним из игроков, открыто выступавших против методов работы наставника, называют полузащитника Федерико Вальверде.
Вот я, один из тех, кто с Вами не соглашался. И уж простите меня, но осмелюсь снова с Вами не согласится.
Алонсо признал ошибкой не само решение возглавить Реал, а то, что сделал он это в неподходящий момент. А именно в момент полной внутренней разрухи и маразматической политики Переса, политики неприкосновенных. Если помните, я тоже легко предсказал будущее Реала после увольнения Алонсо. Я писал, что если Перес позволил так легко игрокам слить Алонсо, то Арбелоа будет для них вообще никем, и они успешно сольют и его и весь сезон, а Перес потом повесит всех собак на тренера.
На счёт Алонсо, я бы с Вами охотно согласился, если бы Перес дал Хаби полностью отыграть весь сезон, и при этом не лез в тренерский процесс. Вот тогда можно было бы смело утверждать, что Алонсо провалился в Реале. А так провал Алонсо - это как провал боксёра, которого выпустили на ринг со связанными за спиной руками.
Всё гораздо проще. Алонсо не созрел до тренерского уровня Реала. Он наверняка знал, что в команде есть лидеры, которые не примут его футбол и его тренерскую идею, но решился на этот ответственный шаг, и проиграл... А проиграл не потому что проработал полгода, а потому что его уверенность переросла в самоуверенность. Всё очень просто: Алонсо не мог не понимать, что не готов для работы в Реале, но пришел в Клуб, не как опытный и мудрый наставник, а исключительно на волне своего яркого игрового прошлого, и просчитался.
У меня всё.