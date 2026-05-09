Спортивный директор «Родины» высказался о потенциальном трансфере Дзюбы
1778315835
Спортивный директор московской «Родины» Алексей Зинин прокомментировал трансферную политику клуба после выхода в РПЛ и отреагировал на слухи о возможном приглашении в команду нападающего «Акрона» .
Можем ли мы пригласить Дзюбу в команду после выхода в РПЛ? Не хочу обсуждать кандидатуры. Скажу самое главное — мы сохраним все ключевые принципы, которые у нас есть. Сохраним костяк и наших игроков. Мы будем проповедовать тот футбол, который нам близок. А в процессе посмотрим, кого нам нужно добавить в коллектив, и будем общаться. Дзюба — самый выдающийся футболист последнего десятилетия. Он и Игорь Акинфеев — два человека, которые многое сделали. Поэтому об этих футболистах надо говорить только с уважением. Но обсуждать трансферы сейчас точно не буду.
["news\/1427555\/arbeloa-alvaro-real","news\/1427554\/liverpul-chelsi","news\/1427553\/flik-hans-diter","news\/1427552\/ederson-fenerbahche","news\/1427551\/arbeloa-alvaro-real","news\/1427550\/kazemiro-manchester-yunayted","news\/1427549\/arbeloa-alvaro-real","news\/1427548\/kvaracheliya-hvicha-bavariya","news\/1427547\/krishtianu-ronaldu-sporting","news\/1427546\/safonov-matvey","news\/1427545\/bednarek-yan-portu","news\/1427544\/obameyang-per-emerik-marsel","news\/1427543\/arbeloa-alvaro-real","news\/1427542\/safonov-matvey-enrike-luis","news\/1427541\/ryabchuk-oleg-spartak","news\/1427539\/valverde-federiko-real","news\/1427538\/pari-sen-zhermen","news\/1427537\/tyukavin-konstantin-dinamo","news\/1427536\/gomes-zhoao-atletiko","news\/1427534\/midlsbro-sautgempton","news\/1427533\/vinisius-zhunior-real","news\/1427531\/shevale-lukas-liverpul","news\/1427530\/vushkovich-luka-barselona","news\/1427529\/de-ketelare-sharl-bavariya","news\/1427528\/rodina","news\/1427527\/dias-huan-rodina","news\/1427526\/vasilenko-oleg-fakel","news\/1427525\/tchuameni-orelen-real","news\/1427524\/frozinone","news\/1427523\/lans-nant"]
Проповедники - это хорошо, но ещё лучше когда есть пулемёт... ("Прповедник с пулемётом" х\ф, 2011г.) Дзюба - это другое :)