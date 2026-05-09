Россия: трансферные слухи / Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Спортивный директор «Родины» высказался о потенциальном трансфере Дзюбы

сегодня, 11:37

Спортивный директор московской «Родины» Алексей Зинин прокомментировал трансферную политику клуба после выхода в РПЛ и отреагировал на слухи о возможном приглашении в команду нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

Можем ли мы пригласить Дзюбу в команду после выхода в РПЛ? Не хочу обсуждать кандидатуры. Скажу самое главное — мы сохраним все ключевые принципы, которые у нас есть. Сохраним костяк и наших игроков. Мы будем проповедовать тот футбол, который нам близок. А в процессе посмотрим, кого нам нужно добавить в коллектив, и будем общаться. Дзюба — самый выдающийся футболист последнего десятилетия. Он и Игорь Акинфеев — два человека, которые многое сделали. Поэтому об этих футболистах надо говорить только с уважением. Но обсуждать трансферы сейчас точно не буду.

сегодня в 12:01, ред.
"...будем проповедовать..."
Проповедники - это хорошо, но ещё лучше когда есть пулемёт... ("Прповедник с пулемётом" х\ф, 2011г.) Дзюба - это другое :)
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:54
Решили попиариться за счёт играчишки. Им сейчас нужно внимание...
Гость
