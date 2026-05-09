Олег Рябчук может покинуть «Спартак» свободным агентом

сегодня, 11:44

Защитник «Спартака» сменит клуб в летнее трансферное окно. По информации инсайдера Фабрицио Романо, 28-летний футболист сборной Молдавии уйдет из команды в статусе свободного агента.

На данный момент игрок рассматривает предложения от других клубов. Приоритетными направлениями для продолжения карьеры Рябчука являются чемпионаты Италии и Франции.