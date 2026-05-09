Олег Рябчук может покинуть «Спартак» свободным агентом

Защитник «Спартака» Олег Рябчук сменит клуб в летнее трансферное окно. По информации инсайдера Фабрицио Романо, 28-летний футболист сборной Молдавии уйдет из команды в статусе свободного агента.
На данный момент игрок рассматривает предложения от других клубов. Приоритетными направлениями для продолжения карьеры Рябчука являются чемпионаты Италии и Франции.
Тут уж действительно, перефразируя известное стихотворение Ф. Тютчева можно процитировать: "Умом руководство "Спартака" не понять, аршином общим не измерить, в спартаковских боссов можно только верить"?
Но тогда напрашивается ещё один вопрос из классики литературы: Доколе? Доколе будем "наступать на одни и те же грабли" и не учиться на своих же трансферных ошибках, коих было сделано уже немало?