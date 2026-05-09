Олег Рябчук может покинуть «Спартак» свободным агентом

сегодня, 11:44

Защитник «Спартака» Олег Рябчук сменит клуб в летнее трансферное окно. По информации инсайдера Фабрицио Романо, 28-летний футболист сборной Молдавии уйдет из команды в статусе свободного агента.

На данный момент игрок рассматривает предложения от других клубов. Приоритетными направлениями для продолжения карьеры Рябчука являются чемпионаты Италии и Франции.

Валерыч
сегодня в 13:39, ред.
Если Рябчук был нужен "Спартаку", то почему руководство клуба вовремя не продлило с ним контракт? А если не нужен, то почему вовремя не продало его?
Тут уж действительно, перефразируя известное стихотворение Ф. Тютчева можно процитировать: "Умом руководство "Спартака" не понять, аршином общим не измерить, в спартаковских боссов можно только верить"?
Но тогда напрашивается ещё один вопрос из классики литературы: Доколе? Доколе будем "наступать на одни и те же грабли" и не учиться на своих же трансферных ошибках, коих было сделано уже немало?
lotsman
сегодня в 13:21
Чемпионаты Италии и Франции?!!) В Спартаке плачут и волосы рвут на голове.)
derrik2000
сегодня в 12:16
Я уже горько заплакал.))
Bad Listener
сегодня в 11:51, ред.
Как взять ценный актив и превратить в ничто. Спартак теряет денег гораздо больше чем стоит Рябчук на самом деле из-за своего кривого менедмента и бездарного выбора тренеров. Жедсона который мог бы усилить команду на позиции центрального полузащитника этот бездарь Карседо будет гонять по флангам до посинения. А это уже не 5 лямов или сколько там стоит Рябчук, а зря потраченные 27 миллионов + зарплата, которая я уверен у Жедсона тоже не маленькая.
