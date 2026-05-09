Стал известен тактический план Энрике для Сафонова в матче с «Баварией»

сегодня, 11:54
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Стали известны тактические подробности установки главного тренера «Пари Сен-Жермен» Луиса Энрике российскому голкиперу Матвею Сафонову перед ответным полуфинальным матчем Лиги чемпионов с «Баварией» (1:1, 6:5 по сумме двух встреч). По сведениям источника, тренерский штаб обязал вратаря выполнять выносы мяча строго в аут.

Согласно установке, мяч должен был покидать пределы поля на расстоянии не более 10 метров от центральной линии. Данная мера была направлена на ограничение возможностей «Баварии» для проведения быстрых вертикальных атак.

Вынуждая соперника вводить мяч из аута через защитников, ПСЖ получал время на перегруппировку обороны и контроль темпа игры. В ходе встречи Сафонов успешно реализовал данную установку семь раз.

v7rrx2bpmz4c
сегодня в 14:25
Т.е. мазал специально по сценарию.
s8htkqwusmka
сегодня в 12:21
Теперь становится ясна тактическая подоплёка вечной охоты Саньки Глагола за воробьями
x9yv3kuu9rnf
сегодня в 12:10
Энрике просто стратег мощный
lotsman
сегодня в 12:06
Бихор Орадя - Стяуа сегодня, 11:00
Матч отменён? Или как?
lazzioll
сегодня в 12:05
и пропустить пять, потому что потом можно разыгрывать прямо из центра поля а это в два раза ближе чем от своих ворот до ворот соперника. так и забили шесть в итоге. Бавария просто свой не успела))
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:59
Вот какие интересные тонкости игры...
Гость
