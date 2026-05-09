Стал известен тактический план Энрике для Сафонова в матче с «Баварией»

сегодня, 11:54

Стали известны тактические подробности установки главного тренера «Пари Сен-Жермен» российскому голкиперу перед ответным полуфинальным матчем Лиги чемпионов с «Баварией» (1:1, 6:5 по сумме двух встреч). По сведениям источника, тренерский штаб обязал вратаря выполнять выносы мяча строго в аут.

Согласно установке, мяч должен был покидать пределы поля на расстоянии не более 10 метров от центральной линии. Данная мера была направлена на ограничение возможностей «Баварии» для проведения быстрых вертикальных атак.