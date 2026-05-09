Стал известен тактический план Энрике для Сафонова в матче с «Баварией»

Стали известны тактические подробности установки главного тренера «Пари Сен-Жермен» Луиса Энрике российскому голкиперу Матвею Сафонову перед ответным полуфинальным матчем Лиги чемпионов с «Баварией» (1:1, 6:5 по сумме двух встреч). По сведениям источника, тренерский штаб обязал вратаря выполнять выносы мяча строго в аут.
Согласно установке, мяч должен был покидать пределы поля на расстоянии не более 10 метров от центральной линии. Данная мера была направлена на ограничение возможностей «Баварии» для проведения быстрых вертикальных атак.
Вынуждая соперника вводить мяч из аута через защитников, ПСЖ получал время на перегруппировку обороны и контроль темпа игры. В ходе встречи Сафонов успешно реализовал данную установку семь раз.
