Арбелоа прокомментировал конфликт с участием Вальверде и Тчуамени

Главный тренер «Реала» в ходе пресс-конференции перед матчем с «Барселоной» сделал заявление по поводу конфликта между полузащитниками и .

Я полностью поддерживаю жесткие меры, принятые руководством. Футболисты признали вину перед фанатами, и на этом вопрос для меня закрыт. Я не намерен подвергать своих игроков публичной критике: они отдают слишком много сил ради клуба и этой формы.

Символом «Реала» для меня является Хуанито — разве он никогда не допускал ошибок? Мы чтим его память на каждой игре именно за его страсть в защите наших цветов. Ошибки — это часть человеческой натуры, и если мы его и любим, то именно за то, что он был таким же, как мы. Каждый имеет право на промах. Мы все можем совершать ошибки, и они оба заслуживают того, чтобы мы двигались дальше. Они два чемпиона Европы, и я горжусь ими.

Вокруг этой ситуации сейчас полно грязных слухов. Утверждения о том, что они — непрофессионалы, или что между нами есть какой-то личный конфликт, из-за которого они не попадают в состав — это наглая ложь. Я не позволю порочить их репутацию, так как это не имеет ничего общего с реальностью.

Как тренер, я беру на себя вину за то, что команда пока не достигла всех целей, но за эти четыре месяца я увидел от игроков колоссальную самоотдачу. Конечно, такие инциденты выбивают из колеи, но сейчас наша главная задача — забыть о случившемся и сфокусироваться на футболе.