«Марсель» исключил Обамеянга из состава за беспорядки на базе клуба

сегодня, 12:27

Нападающий «Марселя» пропустит выездной матч 33-го тура Лиги 1 против «Гавра».

По информации источника, решение об исключении форварда из заявки приняло руководство клуба после дисциплинарного нарушения.

В минувший четверг группа игроков выразила протест против длительного пребывания на клубной базе. Акция переросла в беспорядки, в ходе которых один из сотрудников администрации был облит из огнетушителя.

Сообщается, что нападающий был среди лидеров группы, устроившей беспорядки. Несмотря на последующие извинения перед сотрудником и руководством, 36-летний футболист понес наказание.