«Марсель» исключил Обамеянга из состава за беспорядки на базе клуба

сегодня, 12:27

Нападающий «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг пропустит выездной матч 33-го тура Лиги 1 против «Гавра».

По информации источника, решение об исключении форварда из заявки приняло руководство клуба после дисциплинарного нарушения.

В минувший четверг группа игроков выразила протест против длительного пребывания на клубной базе. Акция переросла в беспорядки, в ходе которых один из сотрудников администрации был облит из огнетушителя.

Сообщается, что нападающий был среди лидеров группы, устроившей беспорядки. Несмотря на последующие извинения перед сотрудником и руководством, 36-летний футболист понес наказание.

112910415
сегодня в 15:09
Марсель не вполне здоров !
8sdk8vb4bvbg
сегодня в 14:27
Такие только хорошие денежные наказания понимают.
particular
сегодня в 14:25
Обама под санкциями...
KSY716
сегодня в 14:24
36 лет а ума нет 😭
пират Елизаветы
сегодня в 12:46
Марсель неисправим. Без скандалов могут существовать))
