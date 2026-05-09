Сафонов вышел на ответный матч с «Баварией» с повреждением икроножной мышцы

1778320644

сегодня, 12:57

Голкипер «Пари Сен-Жермен» испытывал проблемы со здоровьем в преддверии матча Лиги чемпионов с «Баварией» в Мюнхене (1:1).

По информации источника, российский вратарь был ограничен в тренировочном процессе из-за болей в икроножной мышце. Дискомфорт сохранялся у вратаря еще со времени первого матча команд.

Тем не менее, тренерский штаб парижского клуба принял решение включить Сафонова в основной состав на игру в Германии.