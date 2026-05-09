Сафонов вышел на ответный матч с «Баварией» с повреждением икроножной мышцы

сегодня, 12:57
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов испытывал проблемы со здоровьем в преддверии матча Лиги чемпионов с «Баварией» в Мюнхене (1:1).

По информации источника, российский вратарь был ограничен в тренировочном процессе из-за болей в икроножной мышце. Дискомфорт сохранялся у вратаря еще со времени первого матча команд.

Тем не менее, тренерский штаб парижского клуба принял решение включить Сафонова в основной состав на игру в Германии.

Сафонов Матвей
Перевод с x.com Фото: Сайт sofoot
Capral
сегодня в 14:25
Главный ПРОВОКАТОР Соккера никак не уймётся...
Диванный профи
сегодня в 14:01
Значит не серьезная проблема была.
Байкал-38
сегодня в 13:42
Это говорит о том, что вопреки всем в ПСЖ надеются и верят в Сафонова.
Матвею удачи и здоровья, а ПСЖ грамотно рассчитать всё, что бы не нанести вред здоровью своему голкиперу. В чемпионате должны и так чемпионами становится, а Сафонова надо подлечить на финал.
А вообще наши Сафонов и Хвича неотъемлемая часть лучшей команды мира на сегодняшний день.
А там в германии пусть остаются при своём мнении.

Кстати всех с Днём Победы!!!
Futurista
сегодня в 13:25
Икра в ногу ушла...чёрная...срочно кино снимать)...
Гость
