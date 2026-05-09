Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2025/2026

Сын Криштиану Роналду хочет продолжить карьеру в Европе

сегодня, 13:14

Старший сын нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду Криштиану Роналду Жуниор выразил желание продолжить карьеру в Европе.

По сведениям источника, в услугах 15-летнего игрока заинтересованы «Спортинг» и «Боруссия» Дортмунд.

На данный момент футболист выступает за молодежный состав саудовского «Аль-Насра». Несмотря на намерения клуба привлечь нападающего к тренировкам с основной командой в следующем сезоне, игрок нацелен на переход в одну из ведущих европейских академий.

Ранее Роналду-младший представлял юниорские команды «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед».

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Атлетико» согласовал трансфер полузащитника Жоао Гомеса за 45 млн евро
Сегодня, 10:04
СлухиШевалье может заменить Алиссона в «Ливерпуле»
Сегодня, 09:01
Слухи«Барселоне» предложили подписать защитника «Тоттенхэма»
Сегодня, 08:32
Слухи«Бавария» заинтересована в подписании полузащитника «Аталанты»
Сегодня, 08:24
СлухиВинисиус может перейти в «Манчестер Сити»
Вчера, 09:37
Слухи«Бавария» вступила в переговоры с «Ньюкаслом» по трансферу Гордона
07 мая
Сортировать
Все комментарии
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 15:25
Для сына папа должен купить футбольный клуб в Европе.
Твой Арсен
Твой Арсен
сегодня в 14:47
Если Юве и МЮ не стали его оставлять у себя, то вряд им заинтересуются серьезные клубы.
my32fbnkknqk
my32fbnkknqk
сегодня в 14:20
В принципе он всё делает правильно, в Европе делается Имя, тем более с такой Фамилией
Nenash
Nenash
сегодня в 13:46
Да, арабский сложный язык.. Вон папа только одно слово и выучил : Иншалла.. 🤭
Vahidlapsha
Vahidlapsha
сегодня в 13:44
Для Барсы он может стать подспорьем.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 