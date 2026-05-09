Сын Криштиану Роналду хочет продолжить карьеру в Европе

сегодня, 13:14

Старший сын нападающего «Аль-Насра» выразил желание продолжить карьеру в Европе.

По сведениям источника, в услугах 15-летнего игрока заинтересованы «Спортинг» и «Боруссия» Дортмунд.

На данный момент футболист выступает за молодежный состав саудовского «Аль-Насра». Несмотря на намерения клуба привлечь нападающего к тренировкам с основной командой в следующем сезоне, игрок нацелен на переход в одну из ведущих европейских академий.

Ранее Роналду-младший представлял юниорские команды «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед».