Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиГермания. Бундеслига 2025/2026

Младший брат Хвичи Кварацхелии прошёл просмотр в «Баварии»

сегодня, 13:26

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд сообщил, что 16-летний нападающий Торнике Кварацхелия прошел стажировку в расположении немецкого клуба.

Могу заявить о его пребывании в клубе. Игрок прошел через тренировочный цикл и проявил себя в пробном матче. У него есть несомненные способности, и наше дальнейшее взаимодействие будет зависеть от его развития.

По информации источника, по итогам просмотра руководство мюнхенцев выразило заинтересованность в сотрудничестве и предложило форварду контракт.

Торнике Кварацхелия является младшим братом нападающего «Пари Сен-Жермен» Хвичи Кварацхелии. На данный момент права на игрока принадлежат тбилисскому «Динамо».

Подписывайся в ВК
Все новости
Бавария  ПСЖ  Динамо Тб  Кварацхелия Хвича  Фройнд Кристоф
Перевод с onefootball.com Фото: Соцсети Торнике Кварацхелии
СлухиСын Криштиану Роналду хочет продолжить карьеру в Европе
Сегодня, 13:14
Слухи«Атлетико» согласовал трансфер полузащитника Жоао Гомеса за 45 млн евро
Сегодня, 10:04
СлухиШевалье может заменить Алиссона в «Ливерпуле»
Сегодня, 09:01
Слухи«Барселоне» предложили подписать защитника «Тоттенхэма»
Сегодня, 08:32
Слухи«Бавария» заинтересована в подписании полузащитника «Аталанты»
Сегодня, 08:24
СлухиВинисиус может перейти в «Манчестер Сити»
Вчера, 09:37
Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 15:13, ред.
Будет забавно если он вообще футболом не увлекался, просто приехали из Баварии и забрали пацана прямо с уроков из школы, будут футболиста лепить. Эх, зависть сильный мотиватор. Нашли родственника. Щас пригонят всех братьев, и двоюродных, и троюродных.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 13:51
Кварацхелия в Баварии, вот это номер!!!
А там у Сафонова брата нет? Или хоть дальнего родственника, что бы вообще порвало...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 