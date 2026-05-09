Младший брат Хвичи Кварацхелии прошёл просмотр в «Баварии»

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд сообщил, что 16-летний нападающий Торнике Кварацхелия прошел стажировку в расположении немецкого клуба.
Могу заявить о его пребывании в клубе. Игрок прошел через тренировочный цикл и проявил себя в пробном матче. У него есть несомненные способности, и наше дальнейшее взаимодействие будет зависеть от его развития.
По информации источника, по итогам просмотра руководство мюнхенцев выразило заинтересованность в сотрудничестве и предложило форварду контракт.
Торнике Кварацхелия является младшим братом нападающего «Пари Сен-Жермен» Хвичи Кварацхелии. На данный момент права на игрока принадлежат тбилисскому «Динамо».
