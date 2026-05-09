Арбелоа: «Конфликты в „Реале“ должны оставаться внутри клуба»

Главный тренер «Реала» выступил с заявлением по поводу внутренних конфликтов в команде.

В моей карьере был случай, когда один игрок ударил другого клюшкой для гольфа. Подобные вещи случались всегда, но я их не оправдываю. Произошедшее с Феде — это чистая случайность, нам просто не повезло, что всё закончилось рассечением. Это стечение обстоятельств. Парни уже извинились, пора двигаться дальше. Но больше всего меня ранит то, что сор из избы вынесли на публику. Всё, что происходит внутри «Реала», должно там и оставаться.