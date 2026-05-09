Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИспания. Примера 2025/2026

Арбелоа: «Конфликты в „Реале“ должны оставаться внутри клуба»

сегодня, 13:36

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа выступил с заявлением по поводу внутренних конфликтов в команде.

В моей карьере был случай, когда один игрок ударил другого клюшкой для гольфа. Подобные вещи случались всегда, но я их не оправдываю. Произошедшее с Феде — это чистая случайность, нам просто не повезло, что всё закончилось рассечением. Это стечение обстоятельств. Парни уже извинились, пора двигаться дальше. Но больше всего меня ранит то, что сор из избы вынесли на публику. Всё, что происходит внутри «Реала», должно там и оставаться.

Подписывайся в ВК
Все новости
Арбелоа прокомментировал конфликт с участием Вальверде и Тчуамени
Сегодня, 12:06
Компани поздравил ПСЖ с выходом в финал Лиги чемпионов
07 мая
Хвича высказался о выходе ПСЖ в финал Лиги чемпионов второй год подряд
07 мая
Аль-Хелаифи о выходе в финал ЛЧ: «У нас не игроки — у нас настоящие воины»
07 мая
Полузащитник «Барселоны» Гави рассказал, кто выиграет чемпионат мира
07 мая
Жоау Невеш — о выходе в финал ЛЧ: «Вот так и строится великая команда»
07 мая
Сортировать
Все комментарии
h743p4qtmmdd
h743p4qtmmdd
сегодня в 14:30
Бардак там у вас полный
Drosmo
Drosmo
сегодня в 14:11
А не тренер ли должен следить, чтобы сор не выносился из избы? Не он ли главный наставник команды, который должен следить за атмосферой и микроклиматом в команде, и делать всё для того, чтобы подобные случаи не происходили.

А то получается Арбелоа на словах всё правильно говорит, вот только своих же слов и не придерживается.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 13:59
=Но больше всего меня ранит то, что сор из избы вынесли на публику.=
Так хорошие хозяева избы (клуба) всегда следят за порядком в своём доме (клубе),
чтобы этот "сор" не накапливался и вовремя наводят порядок убирая этот "сор".
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:59
Арбелоа: "В моей карьере был случай, когда один игрок ударил другого игрока 14 раз топором...7 раз током...и 4 раза утопил.....
Это стечение обстоятельств.
Главное сор не выносить на публику...."
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:45
Умный бы сказал "Конфликтов вообще не должно быть".....
Nenash
Nenash
сегодня в 13:41, ред.
А чтобы сделал чтоб их не было?.. 🤔 .. Папа, например, сразу свалил, чтоб окончательно не "замараться".. Да и Алонсо вовремя сбежал.. 😄
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 